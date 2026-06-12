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Aστυνομικοί της ΔΙΑΣ έσωσαν την τελευταία στιγμή ηλικιωμένο από απόπειρα αυτοκτονίας στο Νέο Ηράκλειο
Aστυνομικοί της ΔΙΑΣ έσωσαν την τελευταία στιγμή ηλικιωμένο από απόπειρα αυτοκτονίας στο Νέο Ηράκλειο
Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση του αλλαγάρχη της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος διαθέτει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και είχε μαζί του εξειδικευμένο υγειονομικό εξοπλισμό
Χάρη στην άμεση επέμβαση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ και τη συνδρομή διασωστών του ΕΚΑΒ σώθηκε ηλικιωμένος άνδρας στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από σχετική ειδοποίηση και βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, καθώς ο άνδρας είχε ήδη χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.
Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι αστυνομικοί δεν περίμεναν την άφιξη ασθενοφόρου και ξεκίνησαν αμέσως την παροχή πρώτων βοηθειών, δίνοντας μάχη με τον χρόνο προκειμένου να περιορίσουν την αιμορραγία.
Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση του αλλαγάρχη της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος διαθέτει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και είχε μαζί του εξειδικευμένο υγειονομικό εξοπλισμό. Με τη χρήση αιμοστατικών γαζών και τουρνικέ κατάφερε, μαζί με τους υπόλοιπους αστυνομικούς, να ελέγξει προσωρινά την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες παρέλαβαν τον ηλικιωμένο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα αστυνομικών που είχε πρωταγωνιστήσει σε ακόμη μία επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης στα τέλη Μαΐου, όταν παρείχε κρίσιμες πρώτες βοήθειες σε άνδρα που είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στην πρώτη γραμμή σοβαρών περιστατικών βίας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε τραυματίες μέχρι την άφιξη των διασωστικών δυνάμεων.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος προχώρησε στην πράξη του παραμένουν υπό διερεύνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο έπειτα από σχετική ειδοποίηση και βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, καθώς ο άνδρας είχε ήδη χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.
Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι αστυνομικοί δεν περίμεναν την άφιξη ασθενοφόρου και ξεκίνησαν αμέσως την παροχή πρώτων βοηθειών, δίνοντας μάχη με τον χρόνο προκειμένου να περιορίσουν την αιμορραγία.
Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση του αλλαγάρχη της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος διαθέτει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και είχε μαζί του εξειδικευμένο υγειονομικό εξοπλισμό. Με τη χρήση αιμοστατικών γαζών και τουρνικέ κατάφερε, μαζί με τους υπόλοιπους αστυνομικούς, να ελέγξει προσωρινά την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες παρέλαβαν τον ηλικιωμένο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα αστυνομικών που είχε πρωταγωνιστήσει σε ακόμη μία επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης στα τέλη Μαΐου, όταν παρείχε κρίσιμες πρώτες βοήθειες σε άνδρα που είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στην πρώτη γραμμή σοβαρών περιστατικών βίας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε τραυματίες μέχρι την άφιξη των διασωστικών δυνάμεων.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος προχώρησε στην πράξη του παραμένουν υπό διερεύνηση.
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