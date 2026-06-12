Aστυνομικοί της ΔΙΑΣ έσωσαν την τελευταία στιγμή ηλικιωμένο από απόπειρα αυτοκτονίας στο Νέο Ηράκλειο

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση του αλλαγάρχη της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος διαθέτει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και είχε μαζί του εξειδικευμένο υγειονομικό εξοπλισμό