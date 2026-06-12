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Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 20 μηνών σε 26χρονο που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα στη Θεσσαλονίκη
Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 20 μηνών σε 26χρονο που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα στη Θεσσαλονίκη
Επιπλέον, του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 2.000 ευρώ, εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα
Συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 26χρονο οδηγό αυτοκινήτου που συνελήφθη καθώς παραβίασε… τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής, κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς να έχει άδεια οδήγησης και για μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού. Επιπλέον, του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 2.000 ευρώ, εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα.
Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 01.30 όταν ο νεαρός εντοπίστηκε να τρέχει με 128χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Παπανικολάου στα Πεύκα ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα και παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει αυτός συνέχισε την πορεία του.
Όταν τελικά ακινητοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και συγκεκριμένα η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,68mg/l και η δεύτερη 0,64 mg/l. Επιπλέον, δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω υπερβολικής ταχύτητας και το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης και ήταν ανασφάλιστο.
Στην απολογία του ο 26χρονος ζήτησε συγγνώμη και παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του αυτοκινήτου.
Όπως είπε, «είχα πιει τουλάχιστον 5-6 μπύρες στο σπίτι που ήμουν με την κοπέλα μου και πήρα το αυτοκίνητο για να πάω στο μίνι μάρκετ να αγοράσω αναψυκτικά και ποπ κορν. Δεν είδα τους αστυνομικούς που μου έκαναν σήμα να σταματήσω, ούτε τους φάρους», υποστήριξε. «Το πάθημα γίνεται μάθημα και δε θα το ξανά κάνω», είπε πριν ακούσει την ετυμηγορία του δικαστηρίου.
Σημειώνεται ότι εκτός από την χρηματική ποινή στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε από τους αστυνομικούς και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής, κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς να έχει άδεια οδήγησης και για μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού. Επιπλέον, του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 2.000 ευρώ, εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα.
Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε εξαγοράσιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 01.30 όταν ο νεαρός εντοπίστηκε να τρέχει με 128χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Παπανικολάου στα Πεύκα ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα και παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει αυτός συνέχισε την πορεία του.
Όταν τελικά ακινητοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και συγκεκριμένα η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,68mg/l και η δεύτερη 0,64 mg/l. Επιπλέον, δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω υπερβολικής ταχύτητας και το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης και ήταν ανασφάλιστο.
Στην απολογία του ο 26χρονος ζήτησε συγγνώμη και παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του αυτοκινήτου.
«Πήγα να πάρω αναψυκτικά και ποπ κορν»
Όπως είπε, «είχα πιει τουλάχιστον 5-6 μπύρες στο σπίτι που ήμουν με την κοπέλα μου και πήρα το αυτοκίνητο για να πάω στο μίνι μάρκετ να αγοράσω αναψυκτικά και ποπ κορν. Δεν είδα τους αστυνομικούς που μου έκαναν σήμα να σταματήσω, ούτε τους φάρους», υποστήριξε. «Το πάθημα γίνεται μάθημα και δε θα το ξανά κάνω», είπε πριν ακούσει την ετυμηγορία του δικαστηρίου.
Σημειώνεται ότι εκτός από την χρηματική ποινή στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε από τους αστυνομικούς και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ.
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