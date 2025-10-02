Guardian: Η Χαμάς δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από Αίγυπτο, Κατάρ και Τουρκία για να πει «ναι» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Παρά τις τεράστιες απώλειες της Χαμάς στο πεδίο, η οργάνωση εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στην πόλη της Γάζας, στα στρατόπεδα στο κέντρο του θύλακα, νοτιότερα και στην παράκτια ζώνη του αλ-Μαουάσι.«Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Είναι ενεργή σε περιοχές όπου ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι η Χαμάς έχει ηττηθεί πλήρως, αλλά δεν μπορείς να εξαλείψεις εντελώς τη Χαμάς.», λέει στη βρετανική εφημερίδα ο Μιλστάιν.