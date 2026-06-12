SKY express για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις: Ο διοικητής της ΥΠΑ να αναλάβει την ευθύνη

Σύμφωνα με την εταιρεία η αναστάτωση προκλήθηκε από ελέγχους που αποφάσισε να διενεργήσει η ΥΠΑ στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου στέλνοντας σχετική ενημέρωση μόλις στις 9 Ιουνίου, δηλαδή την προηγούμενη ακριβώς ημέρα