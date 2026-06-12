SKY express για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις: Ο διοικητής της ΥΠΑ να αναλάβει την ευθύνη
SKY express για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις: Ο διοικητής της ΥΠΑ να αναλάβει την ευθύνη
Σύμφωνα με την εταιρεία η αναστάτωση προκλήθηκε από ελέγχους που αποφάσισε να διενεργήσει η ΥΠΑ στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου στέλνοντας σχετική ενημέρωση μόλις στις 9 Ιουνίου, δηλαδή την προηγούμενη ακριβώς ημέρα
Κατά της διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στράφηκε με ανακοίνωσή της η SKY express αναφορικά με την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πελάτες που ήθελαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς τα τελευταία 24ωρα.
Η αεροπορική εταιρεία προχώρησε σε ενημέρωση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις 10 και 11 Ιουνίου 2026, στις πτήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», οφείλονται αποκλειστικά σε αιφνίδιες αποφάσεις της Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την εταιρεία η ταλαιπωρία προκλήθηκε από ελέγχους που αποφάσισε να διενεργήσει η ΥΠΑ στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου, και ειδικότερα στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS), στέλνοντας σχετική ενημέρωση μόλις στις 9 Ιουνίου, δηλαδή την προηγούμενη ακριβώς ημέρα.
Όπως αναφέρει η SKY express: «Η εταιρεία θεωρεί ότι ενέργειες τέτοιας βαρύτητας οφείλουν να επιφέρουν τις ανάλογες ευθύνες και καλεί τον Διοικητή της ΥΠΑ να αναλάβει τη σχετική ευθύνη. Παράλληλα, ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν στο εξής ότι κάθε ενέργεια ικανή να επηρεάσει ουσιωδώς τη λειτουργία του αεροδρομίου θα συνοδεύεται από έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών, με σαφή εκτίμηση των επιπτώσεων και κατάλληλο σχέδιο συντονισμού, προς προστασία των επιβατών και τη διαφύλαξη της εικόνας της Ελλάδας ως διεθνή τουριστικό προορισμό».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της SKY express:
«Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι οι εκτεταμένες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις 10 και 11 Ιουνίου 2026, σε αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», συνδέονται με τον έλεγχο που αποφάσισε και ενημέρωσε μόλις στις 9 Ιουνίου να διενεργήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου και, ειδικότερα, στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS).
Καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών η SKY express κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών της, ενεργοποιώντας άμεσα το σύνολο των διαδικασιών επιχειρησιακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης. Οι ομάδες της στο αεροδρόμιο και στο επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας εργάστηκαν εντατικά για την έγκαιρη ενημέρωση των επιβατών και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτησή τους.
Η SKY express εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην επιλογή της διοίκησης της ΥΠΑ να διενεργηθεί έλεγχος αυτής της κλίμακας εν μέσω τουριστικής αιχμής, -τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει προγραμματιστεί μήνες νωρίτερα ή και σε βραδινές ώρες-, και χωρίς προηγούμενη, έγκαιρη ενημέρωση. Η απουσία συντονισμού στέρησε από τους αερομεταφορείς τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό των πτήσεων, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για τους επιβάτες και να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Το αποτέλεσμα ήταν εκτεταμένη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, για τους εργαζομένους των αεροπορικών, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, των στελεχών της ίδιας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και συνολικά του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η εταιρεία θεωρεί ότι ενέργειες τέτοιας βαρύτητας οφείλουν να επιφέρουν τις ανάλογες ευθύνες και καλεί τον Διοικητή της ΥΠΑ να αναλάβει τη σχετική ευθύνη. Παράλληλα, ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν στο εξής ότι κάθε ενέργεια ικανή να επηρεάσει ουσιωδώς τη λειτουργία του αεροδρομίου θα συνοδεύεται από έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών, με σαφή εκτίμηση των επιπτώσεων και κατάλληλο σχέδιο συντονισμού, προς προστασία των επιβατών και τη διαφύλαξη της εικόνας της Ελλάδας ως διεθνή τουριστικό προορισμό.
Η SKY express ευχαριστεί τους επιβάτες της για την κατανόηση και την υπομονή τους».
Η αεροπορική εταιρεία προχώρησε σε ενημέρωση, ξεκαθαρίζοντας ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις 10 και 11 Ιουνίου 2026, στις πτήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», οφείλονται αποκλειστικά σε αιφνίδιες αποφάσεις της Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την εταιρεία η ταλαιπωρία προκλήθηκε από ελέγχους που αποφάσισε να διενεργήσει η ΥΠΑ στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου, και ειδικότερα στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS), στέλνοντας σχετική ενημέρωση μόλις στις 9 Ιουνίου, δηλαδή την προηγούμενη ακριβώς ημέρα.
Όπως αναφέρει η SKY express: «Η εταιρεία θεωρεί ότι ενέργειες τέτοιας βαρύτητας οφείλουν να επιφέρουν τις ανάλογες ευθύνες και καλεί τον Διοικητή της ΥΠΑ να αναλάβει τη σχετική ευθύνη. Παράλληλα, ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν στο εξής ότι κάθε ενέργεια ικανή να επηρεάσει ουσιωδώς τη λειτουργία του αεροδρομίου θα συνοδεύεται από έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών, με σαφή εκτίμηση των επιπτώσεων και κατάλληλο σχέδιο συντονισμού, προς προστασία των επιβατών και τη διαφύλαξη της εικόνας της Ελλάδας ως διεθνή τουριστικό προορισμό».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της SKY express:
«Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι οι εκτεταμένες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις 10 και 11 Ιουνίου 2026, σε αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», συνδέονται με τον έλεγχο που αποφάσισε και ενημέρωσε μόλις στις 9 Ιουνίου να διενεργήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου και, ειδικότερα, στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS).
Καθ’ όλη τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών η SKY express κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών της, ενεργοποιώντας άμεσα το σύνολο των διαδικασιών επιχειρησιακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης. Οι ομάδες της στο αεροδρόμιο και στο επιχειρησιακό κέντρο της εταιρείας εργάστηκαν εντατικά για την έγκαιρη ενημέρωση των επιβατών και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτησή τους.
Η SKY express εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην επιλογή της διοίκησης της ΥΠΑ να διενεργηθεί έλεγχος αυτής της κλίμακας εν μέσω τουριστικής αιχμής, -τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει προγραμματιστεί μήνες νωρίτερα ή και σε βραδινές ώρες-, και χωρίς προηγούμενη, έγκαιρη ενημέρωση. Η απουσία συντονισμού στέρησε από τους αερομεταφορείς τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό των πτήσεων, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για τους επιβάτες και να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου. Το αποτέλεσμα ήταν εκτεταμένη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, για τους εργαζομένους των αεροπορικών, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, των στελεχών της ίδιας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αλλά και συνολικά του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Η εταιρεία θεωρεί ότι ενέργειες τέτοιας βαρύτητας οφείλουν να επιφέρουν τις ανάλογες ευθύνες και καλεί τον Διοικητή της ΥΠΑ να αναλάβει τη σχετική ευθύνη. Παράλληλα, ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν στο εξής ότι κάθε ενέργεια ικανή να επηρεάσει ουσιωδώς τη λειτουργία του αεροδρομίου θα συνοδεύεται από έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών, με σαφή εκτίμηση των επιπτώσεων και κατάλληλο σχέδιο συντονισμού, προς προστασία των επιβατών και τη διαφύλαξη της εικόνας της Ελλάδας ως διεθνή τουριστικό προορισμό.
Η SKY express ευχαριστεί τους επιβάτες της για την κατανόηση και την υπομονή τους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα