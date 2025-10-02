Ατύχημα προκάλεσε η νεροποντή στην Αθήνα – Δέντρο ξεριζώθηκε και τραυμάτισε περαστικό, βίντεο και φωτογραφίες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη - Το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τον τραυματία

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο κέντρο της Αθήνας. Στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, ένα δέντρο ξεριζώθηκε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό περαστικού.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε οδηγούσε την ώρα εκείνη μοτοσικλέτα, όταν στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη, το δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω του.

Όπως δείχνουν φωτογραφίες από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση του. 

Ο περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει. 



