Ατύχημα προκάλεσε η νεροποντή στην Αθήνα – Δέντρο ξεριζώθηκε και τραυμάτισε περαστικό, βίντεο και φωτογραφίες
Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη - Το ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τον τραυματία
Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο κέντρο της Αθήνας. Στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, ένα δέντρο ξεριζώθηκε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό περαστικού.
Ο άνδρας που τραυματίστηκε οδηγούσε την ώρα εκείνη μοτοσικλέτα, όταν στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη, το δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω του.
Όπως δείχνουν φωτογραφίες από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση του.
Ο περαστικός τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ να τον παραλάβει.
