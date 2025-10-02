Κλειστά σχολεία την Παρασκευή στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας
Κλειστά σχολεία την Παρασκευή στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας
Η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΜΥ, να πλήξουν τα Δωδεκάνησα
Συνεχίζεται το πέρασμα της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Τα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν στην απόφαση για κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στη Ρόδο.
Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, αποφάσισε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης.
Η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται -σύμφωνα με την ΕΜΥ- να πλήξουν τα Δωδεκάνησα.
Η ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου για κλειστά σχολεία:
Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, αύριο Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν του Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η κορύφωση των καιρικών φαινομένων συμπίπτει με τις ώρες μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική απόφαση αναστολής λειτουργίας, με προτεραιότητα την ασφάλεια όλων.
