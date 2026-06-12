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Άνοιξε η πλατφόρμα για τον δεύτερο γύρο αξιολόγησης του Δημοσίου: Οι πολίτες μπορούν να βαθμολογήσουν υπηρεσίες και δήμους
Άνοιξε η πλατφόρμα για τον δεύτερο γύρο αξιολόγησης του Δημοσίου: Οι πολίτες μπορούν να βαθμολογήσουν υπηρεσίες και δήμους
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής - Η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα από το 1, που αντιστοιχεί σε «καθόλου ικανοποιημένος/η», έως το 10, που αντιστοιχεί σε «απόλυτα ικανοποιημένος/η»
Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να καταθέσουν την άποψή τους για υπηρεσίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Η διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη για τις επόμενες 15 ημέρες.
Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη έρευνα, καθώς ο πρώτος κύκλος είχε υλοποιηθεί περίπου πριν από 11 μήνες. Η συμμετοχή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας axiologisi.ypes.gov.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενήλικοι Έλληνες πολίτες, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Η είσοδος στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει είτε απευθείας μέσω της σχετικής ιστοσελίδας είτε από το gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Πολίτες και Δημόσιο».
Την ίδια στιγμή, οι χρήστες που διαθέτουν το Gov.gr Wallet στο κινητό τους και έχουν επιλέξει μέσω του ΕΜΕπ να λαμβάνουν ηλεκτρονικές ενημερώσεις από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, θα ενημερωθούν και μέσω σχετικής ειδοποίησης (push notification).
Για τη συμμετοχή απαιτείται σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, διαδικασία που διασφαλίζει ότι κάθε πολίτης υποβάλλει μία μόνο αξιολόγηση. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, η συμπλήρωση του οποίου διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου επτά λεπτά.
Η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα από το 1, που αντιστοιχεί σε «καθόλου ικανοποιημένος/η», έως το 10, που αντιστοιχεί σε «απόλυτα ικανοποιημένος/η». Η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, την ποιότητα ζωής και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο κύκλο της έρευνας αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες, ο οποίος πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας από τις 6 έως τις 31 Μαΐου 2025, συμμετείχαν εθελοντικά σχεδόν 65.000 ενήλικοι Έλληνες πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Σε κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης σημειώνεται ότι «η συμμετοχή αυτή αποτέλεσε ορόσημο για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε σε πανελλαδική κλίμακα μία τόσο εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες».
Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πολύτιμων πρωτογενών δεδομένων σχετικά με την εμπειρία και την αντίληψη των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο από την Κεντρική Διοίκηση, όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο καταρτίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών και επικαιροποιείται σε τακτική βάση, τόσο ως προς το εύρος των φορέων ή/ και των υπηρεσιών που περιλαμβάνει, όσο και ως προς τις παραμέτρους που εξετάζονται, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης.
Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, δήλωσε: «Η αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και βασικό πυλώνα της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Με τον δεύτερο κύκλο της έρευνας αξιολόγησης, συνεχίζουμε να καταγράφουμε συστηματικά τις απόψεις και την εμπειρία των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να εντοπίζουμε ανάγκες, να ιεραρχούμε προτεραιότητες και να σχεδιάζουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος μας είναι η διαρκής αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και, εν τέλει, η δημιουργία ενός κράτους πιο αποτελεσματικού, σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Πριν από έναν χρόνο, για πρώτη φορά, δώσαμε στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν υπηρεσίες του Δημοσίου. Σχεδόν 65.000 πολίτες συμμετείχαν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: θέλουν ένα κράτος που ακούει, που βελτιώνεται και που λογοδοτεί. Σήμερα προχωρούμε στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης, γιατί πιστεύουμε ότι οι ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις είναι εκείνες που σχεδιάζονται μαζί με την κοινωνία. Κάθε απάντηση, κάθε παρατήρηση και κάθε πρόταση, μάς βοηθά να εντοπίσουμε αδυναμίες, να διορθώσουμε προβλήματα και να κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και πιο φιλικές προς τον πολίτη. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο κράτος που δίνει λύσεις, βελτιώνει διαρκώς την καθημερινότητα και κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών».
Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη έρευνα, καθώς ο πρώτος κύκλος είχε υλοποιηθεί περίπου πριν από 11 μήνες. Η συμμετοχή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας axiologisi.ypes.gov.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενήλικοι Έλληνες πολίτες, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Η είσοδος στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει είτε απευθείας μέσω της σχετικής ιστοσελίδας είτε από το gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Πολίτες και Δημόσιο».
Την ίδια στιγμή, οι χρήστες που διαθέτουν το Gov.gr Wallet στο κινητό τους και έχουν επιλέξει μέσω του ΕΜΕπ να λαμβάνουν ηλεκτρονικές ενημερώσεις από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, θα ενημερωθούν και μέσω σχετικής ειδοποίησης (push notification).
Για τη συμμετοχή απαιτείται σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, διαδικασία που διασφαλίζει ότι κάθε πολίτης υποβάλλει μία μόνο αξιολόγηση. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, η συμπλήρωση του οποίου διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου επτά λεπτά.
Η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα από το 1, που αντιστοιχεί σε «καθόλου ικανοποιημένος/η», έως το 10, που αντιστοιχεί σε «απόλυτα ικανοποιημένος/η». Η έρευνα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, την ποιότητα ζωής και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο κύκλο της έρευνας αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες, ο οποίος πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας από τις 6 έως τις 31 Μαΐου 2025, συμμετείχαν εθελοντικά σχεδόν 65.000 ενήλικοι Έλληνες πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Σε κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης σημειώνεται ότι «η συμμετοχή αυτή αποτέλεσε ορόσημο για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε σε πανελλαδική κλίμακα μία τόσο εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες».
Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πολύτιμων πρωτογενών δεδομένων σχετικά με την εμπειρία και την αντίληψη των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο από την Κεντρική Διοίκηση, όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο καταρτίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών και επικαιροποιείται σε τακτική βάση, τόσο ως προς το εύρος των φορέων ή/ και των υπηρεσιών που περιλαμβάνει, όσο και ως προς τις παραμέτρους που εξετάζονται, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης.
Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, δήλωσε: «Η αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους και βασικό πυλώνα της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Με τον δεύτερο κύκλο της έρευνας αξιολόγησης, συνεχίζουμε να καταγράφουμε συστηματικά τις απόψεις και την εμπειρία των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να εντοπίζουμε ανάγκες, να ιεραρχούμε προτεραιότητες και να σχεδιάζουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος μας είναι η διαρκής αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και, εν τέλει, η δημιουργία ενός κράτους πιο αποτελεσματικού, σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Πριν από έναν χρόνο, για πρώτη φορά, δώσαμε στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν υπηρεσίες του Δημοσίου. Σχεδόν 65.000 πολίτες συμμετείχαν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: θέλουν ένα κράτος που ακούει, που βελτιώνεται και που λογοδοτεί. Σήμερα προχωρούμε στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης, γιατί πιστεύουμε ότι οι ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις είναι εκείνες που σχεδιάζονται μαζί με την κοινωνία. Κάθε απάντηση, κάθε παρατήρηση και κάθε πρόταση, μάς βοηθά να εντοπίσουμε αδυναμίες, να διορθώσουμε προβλήματα και να κάνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και πιο φιλικές προς τον πολίτη. Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο κράτος που δίνει λύσεις, βελτιώνει διαρκώς την καθημερινότητα και κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών».
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