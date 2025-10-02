«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Η Ιωάννα Καραχρήστου δηλώνει πως ένα χρόνο μετά το δυστύχημα στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα - Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από μία μάνα που έχασε δύο παιδιά, δεν μπορώ να ηρεμήσω, γράφει