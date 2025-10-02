«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
«Ο φονιάς είναι έξω, μου σκότωσε τα παιδιά και πρέπει να πληρώσει» – Συγκλονίζει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που σκοτώθηκαν σε τροχαίο
Η Ιωάννα Καραχρήστου δηλώνει πως ένα χρόνο μετά το δυστύχημα στην εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα - Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από μία μάνα που έχασε δύο παιδιά, δεν μπορώ να ηρεμήσω, γράφει
Συγκινεί η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης που άφησαν την τελευταία τους πνοή σε τροχαίο στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας στο Αγρίνιο. Η Ιωάννα Καραχρήστου δηλώνει πως ένα χρόνο μετά το δυστύχημα «δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα» και υπόσχεται στα παιδιά της να βρει «δικαιοσύνη, πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου».
Η κυρία Καραχρήστου, σε ανάρτησή της στο Facebook θυμάται ότι στις 2 Νοεμβρίου 2024 τα δύο παιδιά της, ο 20χρονος Άκης και η 17χρονη Χαριτίνη, της είπανε πως θα πάνε βόλτα αλλά δεν γύρισαν ποτέ και «μείναμε πίσω για πάντα να σας περιμένουμε εγώ ο μπαμπάς τα δύο σας τα αδέρφια και η μικρή σας ανιψιά».
Η μητέρα αναφέρει πως ποτέ δεν περίμενε πως θα ήταν η τελευταία βόλτα των παιδιών της και επισημαίνει πως «ξέρω καλά καρδιές μου ότι δεν φταίξατε πουθενά, ότι πηγαίνετε κανονικά, μέχρι που βρέθηκε μπροστά σας οδηγός με αμάξι Ρομά νομίζοντας ότι όλος ο δρόμος είναι δικός του, ότι μπορεί να οδηγεί όπως θέλει, να στρίβει σε τόσο μεγάλη διασταύρωση όπου θέλει όπως και μπορεί να δολοφονήσει δύο νέα παιδιά 18 και 20 χρόνων γεμάτα όνειρα γεμάτα ζωή γεμάτα γέλιο και να σκορπίσει μία τόσο μεγάλη τραγωδία».
«Ο φονιάς είναι έξω στο σπίτι του στην οικογένεια του. Η δική μου οικογένεια πώς ζει τι βιώνουμε αντέχουμε μακριά σας Άκη μου και Χαριτίνη μου είναι μία τραγωδία που θα συνεχίζεται για πάντα. Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από μία μάνα που έχασε δύο παιδιά», συνεχίζει.
«Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη. Έχουν περάσει 11 μήνες μέχρι τώρα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί σε αυτή την χώρα δεν λειτουργεί τίποτα σωστά μόνο συγκάλυψη αδιαφορία και ψέματα. Είμαι οπλισμένη με δύναμη του Θεού και της Παναγίας και της δική σας παιδιά μου που γίνατε άγγελοι, θα πολεμήσω πολύ σκληρά για σας παιδιά μου να βρω δικαιοσύνη πατώντας όλα τα εμπόδια που τόσο καιρό βρίσκονται μπροστά μου. Παιδιά μου μας λείπετε πάρα πολύ», καταλήγει στην ανάρτησή της η κυρία Καραχρήστου.
Πώς έγινε το δυστύχημαΤο τροχαίο δυστύχημα συνέβη τον Νοέμβριο του 2024 στον κόμβο Μεγάλης Χώρας, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Σημειώθηκε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση του ΙΧ επιβατικού που οδηγούσε ο Ρομά με τη μηχανή, στην οποία επέβαιναν τα δύο αδέρφια. Το ΙΧ διάσχιζε κάθετα την εθνική οδό όταν έπεσε πάνω του η μηχανή που είχε κατεύθυνση την Αμφιλοχία. Ο 20χρονος Άκης άφησε την τελευταία του πνοή ενώ η Χαριτίνη διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ αλλά παρά τη μάχη που έδωσε δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.
