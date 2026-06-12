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Δήλωνε κληρικός, βγήκε στον δρόμο στα Πετράλωνα και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στους περαστικούς
Δήλωνε κληρικός, βγήκε στον δρόμο στα Πετράλωνα και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στους περαστικούς
Ο 52χρονος άνδρας συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ο οποίος δήλωνε κληρικός, προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Πετράλωνα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 13:00, ο άνδρας φέρεται να είχε ξεκουμπώσει το παντελόνι του και να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους περαστικούς, άνδρες και γυναίκες, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς φέρεται να είναι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διατηρεί σελίδα στο Facebook με χιλιάδες ακολούθους. Οι Αρχές εξετάζουν περαιτέρω την υπόθεση, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 13:00, ο άνδρας φέρεται να είχε ξεκουμπώσει το παντελόνι του και να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους περαστικούς, άνδρες και γυναίκες, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς φέρεται να είναι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διατηρεί σελίδα στο Facebook με χιλιάδες ακολούθους. Οι Αρχές εξετάζουν περαιτέρω την υπόθεση, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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