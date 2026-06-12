«Ο Ιταλός της ζητούσε επίμονα χρήματα»: Τι λένε συγγενείς της Μαρίας για το φονικό στο Αίγιο, η πώληση οικοπέδου και οι οικονομικές διαφορές

Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές διαφορές - Αύριο η απολογία του κατηγορούμενου - Σύμφωνα με μαρτυρία η Μαρία πούλησε κτήμα που διέθετε και να έδωσε όλα τα χρήματα στον 26χρονο γιο της