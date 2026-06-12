«Ο Ιταλός της ζητούσε επίμονα χρήματα»: Τι λένε συγγενείς της Μαρίας για το φονικό στο Αίγιο, η πώληση οικοπέδου και οι οικονομικές διαφορές
«Ο Ιταλός της ζητούσε επίμονα χρήματα»: Τι λένε συγγενείς της Μαρίας για το φονικό στο Αίγιο, η πώληση οικοπέδου και οι οικονομικές διαφορές
Στο μικροσκόπιο οι οικονομικές διαφορές - Αύριο η απολογία του κατηγορούμενου - Σύμφωνα με μαρτυρία η Μαρία πούλησε κτήμα που διέθετε και να έδωσε όλα τα χρήματα στον 26χρονο γιο της
Συγκλονιστικές στιγμές αναμένεται να εκτυλιχτούν αύριο το πρωί στο Αίγιο όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στη Μαρία και στον γιο της που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο. Την ίδια ώρα που η τοπική κοινωνία θα βυθίζεται στο πένθος κατά τη διάρκεια της κηδείας, ο Ιταλός κατηγορούμενος θα βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθεί καθώς έλαβε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.
Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως γύρω από το διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει το Αίγιο καθώς συγγενείς και άνθρωποι που γνώριζαν καλά τη Μαρία και τον γιο της αποφασίζουν να μιλήσουν για όσα εκτυλίσσονταν το τελευταίο διάστημα μέσα στο σπίτι που έγινε η διπλή δολοφονία.
Σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά στη Μαρία, η γυναίκα φέρεται να περνούσε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο καθώς δεχόταν έντονες πιέσεις σχετικά με χρηματικό ποσό που είχε προκύψει από την πώληση οικοπέδου που ανήκε στον γιο της. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση των χρημάτων είχε προκαλέσει σοβαρές εντάσεις και διαφωνίες στο τελευταίο διάστημα.
«Ο γιος της είχε έρθει από τη Γερμανία για να πάρει τη μητέρα του μαζί του, καθώς ανησυχούσε για τη ψυχολογική της κατάσταση και όσα του είχε εκμυστηρευτεί κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες. Η γυναίκα, είχε αναφέρει ότι δεν περνούσε καλά, ήθελε να χωρίσει γιατί ένιωθε πιεσμένη και φοβισμένη από τις συνεχείς απαιτήσεις για χρήματα» λέει στο protothema.gr συγγενής της Μαρίας και προσθέτει : «Τα χρήματα από την πώληση του οικοπέδου ήταν προορισμένα για τον γιο της, ήθελε να τον βοηθήσει και είχε πάρει την απόφασης της εδώ και καιρό.
Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας που μιλάει στο protothema.gr ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας είχε συνεισφέρει σημαντικά ποσά για την ανακαίνιση του πατρικού σπιτιού της γυναίκας -στο οποίο έμεναν μαζί και έγινε το διπλό φονικό-και το τελευταίο διάστημα ζητούσε επίμονα να του επιστραφεί τουλάχιστον μέρος των χρημάτων που είχε διαθέσει.
«Η διαμάχη για τα χρήματα αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην τραγωδία, είμαι πεπεισμένος» λέει στο protothema.gr συγγενής της Μαρίας. «Αν είχε δώσει τα χρήματα στον Ιταλό από το οικόπεδο που είχε πουλήσει, ίσως και να μην τους σκότωνε. Η Μαρία, όμως έδωσε όλα τα χρήματα στον γιο της για να τον βοηθήσει στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενής της 54χρονης Μαρίας, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.
Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και να έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να πίεζε επίμονα για την επιστροφή των χρημάτων του.
Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Ερευνάται και το ενδεχόμενο ο 65χρονος να φοβόταν ότι μητέρα και γιος σχεδίαζαν να φύγουν μόνιμα για τη Γερμανία, αφήνοντάς τον πίσω στην Ελλάδα χωρίς να του επιστραφούν τα χρήματα, που όπως υποστήριζε, είχε διαθέσει για το σπίτι.
Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, το χωριό παραμένει βυθισμένο το πένθος. Όλοι ετοιμάζονται να συνοδεύσουν αύριο στην τελευταία τους κατοικία τη μητέρα και το γιο που χάθηκαν τόσο άδικα.
Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως γύρω από το διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει το Αίγιο καθώς συγγενείς και άνθρωποι που γνώριζαν καλά τη Μαρία και τον γιο της αποφασίζουν να μιλήσουν για όσα εκτυλίσσονταν το τελευταίο διάστημα μέσα στο σπίτι που έγινε η διπλή δολοφονία.
Σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά στη Μαρία, η γυναίκα φέρεται να περνούσε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο καθώς δεχόταν έντονες πιέσεις σχετικά με χρηματικό ποσό που είχε προκύψει από την πώληση οικοπέδου που ανήκε στον γιο της. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η υπόθεση των χρημάτων είχε προκαλέσει σοβαρές εντάσεις και διαφωνίες στο τελευταίο διάστημα.
«Ο γιος της είχε έρθει από τη Γερμανία για να πάρει τη μητέρα του μαζί του, καθώς ανησυχούσε για τη ψυχολογική της κατάσταση και όσα του είχε εκμυστηρευτεί κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες. Η γυναίκα, είχε αναφέρει ότι δεν περνούσε καλά, ήθελε να χωρίσει γιατί ένιωθε πιεσμένη και φοβισμένη από τις συνεχείς απαιτήσεις για χρήματα» λέει στο protothema.gr συγγενής της Μαρίας και προσθέτει : «Τα χρήματα από την πώληση του οικοπέδου ήταν προορισμένα για τον γιο της, ήθελε να τον βοηθήσει και είχε πάρει την απόφασης της εδώ και καιρό.
Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας που μιλάει στο protothema.gr ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας είχε συνεισφέρει σημαντικά ποσά για την ανακαίνιση του πατρικού σπιτιού της γυναίκας -στο οποίο έμεναν μαζί και έγινε το διπλό φονικό-και το τελευταίο διάστημα ζητούσε επίμονα να του επιστραφεί τουλάχιστον μέρος των χρημάτων που είχε διαθέσει.
«Η διαμάχη για τα χρήματα αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην τραγωδία, είμαι πεπεισμένος» λέει στο protothema.gr συγγενής της Μαρίας. «Αν είχε δώσει τα χρήματα στον Ιταλό από το οικόπεδο που είχε πουλήσει, ίσως και να μην τους σκότωνε. Η Μαρία, όμως έδωσε όλα τα χρήματα στον γιο της για να τον βοηθήσει στη Γερμανία», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενής της 54χρονης Μαρίας, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια.
Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και να έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να πίεζε επίμονα για την επιστροφή των χρημάτων του.
Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Ερευνάται και το ενδεχόμενο ο 65χρονος να φοβόταν ότι μητέρα και γιος σχεδίαζαν να φύγουν μόνιμα για τη Γερμανία, αφήνοντάς τον πίσω στην Ελλάδα χωρίς να του επιστραφούν τα χρήματα, που όπως υποστήριζε, είχε διαθέσει για το σπίτι.
Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, το χωριό παραμένει βυθισμένο το πένθος. Όλοι ετοιμάζονται να συνοδεύσουν αύριο στην τελευταία τους κατοικία τη μητέρα και το γιο που χάθηκαν τόσο άδικα.
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