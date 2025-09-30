Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης: Η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων
Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμες όλες οι εκθέσεις πιστοποίησης για τα τέσσερα μη κρατικά ιδρύματα, είπε στο protothema ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πιστοποίηση της ποιότητας των 28 Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των τεσσάρων παραρτημάτων ΝΠΠΕ, που έλαβαν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας τον περασμένο Αύγουστο. Η ΕΘΑΑΕ πρέπει να πιστοποιήσει τα ΠΠΣ των μη κρατικών πανεπιστημίων για να ξεκινήσει η λειτουργία τους.
Μέχρι στιγμής, έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις 17 προγραμμάτων σπουδών ΝΠΠΕ ενώ «έως τις 15 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμες όλες οι εκθέσεις πιστοποίησης», δηλώνει ο Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ, Περικλής Μήτκας μιλώντας στο protothema.gr.
Τα βήματα έως την πιστοποίηση
Η διαδικασία και η μεθοδολογία της πιστοποίησης είναι ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται στα δημόσια ΑΕΙ από το 2018. Τα πρότυπα ποιότητας της ΕΘΑΑΕ για τα ΑΕΙ και τα ΝΠΠΕ εναρμονίζονται με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), ακολουθούν τις προβλέψεις του νόμου και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
H σύνθετη διαδικασία της πιστοποίησης αποτελείται από πέντε (5) βασικά στάδια που περιλαμβάνουν 36 ειδικότερες ενέργειες από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη (ΕΘΑΑΕ – Ίδρυμα – ΕΕΑΠ).
Η επιθεώρηση και η σύνταξη έκθεσης πιστοποίησης του κάθε προγράμματος πραγματοποιείται από ανεξάρτητη Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) στην οποία συμμετέχουν:
i. Τρεις ή τέσσερεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, καθηγητές ή και ερευνητές του οικείου ή συναφούς επιστημονικού πεδίου από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΕΘΑΑΕ
ii. Ένας φοιτητής/τρια από το Μητρώο Φοιτητών που τηρεί η ΕΘΑΑΕ και
iii. Ένα μέλος, από το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΕΘΑΑΕ, του αντίστοιχου επιστημονικού φορέα / επιμελητηρίου σε περίπτωση Προγραμμάτων Σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος (ΠΣ Μηχανικών, Ιατρικής, Νομικής, Γεωπονίας/Δασολογίας, κ.ά.
«Σε κάθε πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί μία επιτροπή αξιολόγησης», ενημερώνει ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, καθηγητής Μήτκας, ο οποίος μιλώντας στο protothema.gr επισημαίνει: «Στις περιπτώσεις, που το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα, όπως συμβαίνει με τα προγράμματα Νομικής, Μηχανικών, Ιατρικής, Οικονομικών – οπότε οι απόφοιτοι επιτρέπεται να κάνουν εγγραφή σε αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο – στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του οικείου επιμελητηρίου ή συλλόγου. Τότε, μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των καθηγητών από το εξωτερικό, δηλαδή γίνονται αντί τέσσερις, τρεις».
Τα μέλη των ΕΕΑΠ, έχοντας λάβει την απαραίτητη ενημέρωση, καθοδήγηση και τις διευκρινίσεις από την ΕΘΑΑΕ για τη διαδικασία, λειτουργούν, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Αρχής, με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και πλήρη εχεμύθεια με στόχο να διασφαλίσουν την ακεραιότητα της πιστοποίησης.
Η χορήγηση η μη της πιστοποίησης πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο της Αρχής, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ), το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΑΣΥ, 8 μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας, που καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων, από 1 κοινό εκπρόσωπο των επιμελητηρίων και από 1 εκπρόσωπο των φοιτητών. Η σύνθεση αυτή διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την τροφοδότηση της Αρχής με τα δεδομένα και τις εξελίξεις κάθε επιστημονικού πεδίου, από την πλευρά του διδάσκοντα, του φοιτητή και του εκπροσώπου επαγγελματικού κλάδου.
Σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης Παραρτημάτων ΝΠΠΕ
Με τον νόμο 5094/2024, προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων κρατικών ή ιδιωτικών ΑΕΙ της αλλοδαπής υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ). Τα ιδρύματα αυτά θα απονέμουν τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα συνδέονται με Πανεπιστήμια που εδρεύουν και είναι αναγνωρισμένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, και θα αδειοδοτούνται μετά από εφαρμογή συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης από τους αρμόδιους φορείς της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ΕΘΑΑΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, για την έκδοση της σχετικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ΝΠΠΕ, τα μητρικά ιδρύματα της αλλοδαπής υποβάλλουν αίτηση με τον σχετικό φάκελο δικαιολογητικών στο Υπουργείο Παιδείας. Το μέρος του φακέλου που αφορά πρωτίστως στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΝΠΠΕ διαβιβάζεται στην ΕΘΑΑΕ για την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των στοιχείων.
Το έργο της ΕΘΑΑΕ
Οι δράσεις διασφάλισης ποιότητας σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Εθνική Αρχή στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΝΠΠΕ).
Από το 2018 η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει πιστοποιήσει:
• Το 100% των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ
• Περισσότερα από 400 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)
• Περισσότερα από 600 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Στις πιστοποιήσεις έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 300 ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη, την Αμερική και Ασία / Αφρική με την ιδιότητα του καθηγητή/ερευνητή (62%), του φοιτητή/τριας (25%) και στελέχους/εκπρόσωπου επαγγελματικών φορέων (13%).
Με αξιόπιστες και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης, η ΕΘΑΑΕ, ενισχύει συνεχώς τη διεθνή αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων και την ελκυστικότητα των προγραμμάτων σπουδών, συμβάλλοντας έτσι στην κινητικότητα του φοιτητικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών συνεργασιών εκτός συνόρων.
