Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης: Η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις σήμερα:

Η όλη διαδικασία διέπεται από σαφείς κανόνες δεοντολογίας και περιβάλλεται από τις αξίες της ακαδημαϊκής αξιολόγησης: αντικειμενικότητα, τεκμηρίωση, συνεργασία, σεβασμός, αμεροληψία, εμπιστευτικότητα. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΑΑΕ διασφαλίζει ότι τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις ποιότητας και ότι οι αποκτώμενες δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (τα λεγόμενα μαθησιακά αποτελέσματα) ανταποκρίνονται στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό επίπεδο (6, 7 ή 8) του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.Αν και ακόμη εξελίσσεται η διαδικασία, σύμφωνα με τον καθηγητή, «η γενική εικόνα που αποκόμισαν οι αξιολογητές από τους φακέλους κατά την πρώτη εβδομάδα, ήταν ικανοποιητική».Όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της φάσης πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ θα πει: «Θεωρούμε ότι θα έχουμε τις πρώτες αποφάσεις γύρω στις 10 με 15 Οκτωβρίου ώστε στη συνέχεια, να ξεκινήσουν να λειτουργούν τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια».Με τον νόμο 5094/2024, προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων κρατικών ή ιδιωτικών ΑΕΙ της αλλοδαπής υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ). Τα ιδρύματα αυτά θα απονέμουν τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα συνδέονται με Πανεπιστήμια που εδρεύουν και είναι αναγνωρισμένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, και θα αδειοδοτούνται μετά από εφαρμογή συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης από τους αρμόδιους φορείς της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ΕΘΑΑΕ.Στο πλαίσιο αυτό, για την έκδοση της σχετικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ΝΠΠΕ, τα μητρικά ιδρύματα της αλλοδαπής υποβάλλουν αίτηση με τον σχετικό φάκελο δικαιολογητικών στο Υπουργείο Παιδείας. Το μέρος του φακέλου που αφορά πρωτίστως στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΝΠΠΕ διαβιβάζεται στην ΕΘΑΑΕ για την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των στοιχείων.Οι δράσεις διασφάλισης ποιότητας σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Εθνική Αρχή στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΝΠΠΕ).Από το 2018 η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει πιστοποιήσει:• Το 100% των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ• Περισσότερα από 400 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)• Περισσότερα από 600 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)Στις πιστοποιήσεις έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 300 ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη, την Αμερική και Ασία / Αφρική με την ιδιότητα του καθηγητή/ερευνητή (62%), του φοιτητή/τριας (25%) και στελέχους/εκπρόσωπου επαγγελματικών φορέων (13%).Με αξιόπιστες και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης, η ΕΘΑΑΕ, ενισχύει συνεχώς τη διεθνή αναγνώριση των πανεπιστημιακών πτυχίων και την ελκυστικότητα των προγραμμάτων σπουδών, συμβάλλοντας έτσι στην κινητικότητα του φοιτητικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών συνεργασιών εκτός συνόρων.