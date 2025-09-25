Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Ο Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ, Περικλής Μήτκας, μιλάει για την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημίων
Ο Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ, Περικλής Μήτκας, μιλάει για την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημίων
«Έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις 8 προγραμμάτων σπουδών ΝΠΠΕ – Έως τις 15 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμες όλες οι εκθέσεις πιστοποίησης», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των τεσσάρων παραρτημάτων αλλοδαπών πανεπιστημίων στη χώρα μας, η εγκατάσταση και λειτουργία των οποίων έχει ήδη λάβει έγκριση.
Ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, μιλά στο protothema.gr για το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η αξιολόγηση:
«Επί συνόλου 28 προγραμμάτων σπουδών από τα ΝΠΠΕ, την προηγούμενη εβδομάδα οι αρμόδιες επιτροπές ολοκλήρωσαν την επιθεώρηση 8 προγραμμάτων των νέων πανεπιστημίων. Την εβδομάδα που διανύουμε, διενεργούνται άλλες 9 επιθεωρήσεις. Την επόμενη εβδομάδα, ακολουθούν 8 και τη μεθεπόμενη, αναμένονται οι τελευταίες.
Μετά από κάθε επιθεώρηση, η επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποιησης της ΕΘΑΑΕ μία έκθεση με τα συμπεράσματά της, σχετικά με το εάν θα πρέπει ή όχι να χορηγηθεί η πιστοποίηση. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο, αφού επεξεργαστεί την πρόταση της έκθεσης, θα δώσει ή όχι την τελική έγκριση, δηλαδή την πιστοποίηση».
Αν και ακόμη αναμένονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον Καθηγητή Μήτκα, «η γενική εικόνα που αποκόμισαν οι αξιολογητές από τους φακέλους κατά την πρώτη εβδομάδα, ήταν ικανοποιητική», ενώ σημειώνεται ότι «ακολουθούμε τις ίδιες διαδικασίες, όπως όταν γίνεται αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των δημοσίων πανεπιστημίων».
Όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της φάσης πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ θα πει: «Πρόκειται για μία διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θεωρούμε ότι θα έχουμε τις πρώτες αποφάσεις γύρω στις 10 με 15 Οκτωβρίου ώστε στη συνέχεια, να ξεκινήσουν να λειτουργούν τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια».
Σε κάθε πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί μία επιτροπή αξιολόγησης. «Οι επιτροπές είναι πενταμελείς», υπενθυμίζει ο Καθηγητής Μήτκας και εξηγεί: «Τα τέσσερα μέλη είναι ακαδημαϊκοί από το εξωτερικό συν ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια από το αντίστοιχο τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου».
«Στις περιπτώσεις, που το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα, όπως συμβαίνει με τα προγράμματα Νομικής, Μηχανικών, Ιατρικής, Οικονομικών – οπότε οι απόφοιτοι επιτρέπεται να κάνουν εγγραφή σε αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο – στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του οικείου επιμελητηρίου ή συλλόγου. Τότε, μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των καθηγητών από το εξωτερικό, δηλαδή γίνονται αντί τέσσερις, τρεις», επισημαίνει ο ίδιος.
Σχολιάζοντας δε πρόσφατες δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες "η ΕΘΑΑΕ αναγκάστηκε μετά από αντιδράσεις να δεχθεί κι έναν εκπρόσωπο της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων", ο κ. Μήτκας υπογραμμίζει ότι «δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επειδή από το 2018 και εντεύθεν, στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχει έτσι κι αλλιώς ένας εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου σε όλες τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων της νομικής και των μεταπτυχιακών των νομικών σχολών - όπως αντίστοιχα, εκπρόσωποι του ιατρικού συλλόγου, του τεχνικού επιμελητηρίου κλπ. Όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος», καταλήγει.
Τα ιδρύματα αυτά θα απονέμουν τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα συνδέονται με Πανεπιστήμια που εδρεύουν και είναι αναγνωρισμένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, και θα αδειοδοτούνται μετά από εφαρμογή συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης από τους αρμόδιους φορείς της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ΕΘΑΑΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, για την έκδοση της σχετικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ΝΠΠΕ, τα μητρικά ιδρύματα της αλλοδαπής υποβάλλουν αίτηση με τον σχετικό φάκελο δικαιολογητικών στο Υπουργείο Παιδείας. Το μέρος του φακέλου που αφορά πρωτίστως στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΝΠΠΕ διαβιβάζεται στην ΕΘΑΑΕ για την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των στοιχείων.
Ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, μιλά στο protothema.gr για το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται η αξιολόγηση:
«Επί συνόλου 28 προγραμμάτων σπουδών από τα ΝΠΠΕ, την προηγούμενη εβδομάδα οι αρμόδιες επιτροπές ολοκλήρωσαν την επιθεώρηση 8 προγραμμάτων των νέων πανεπιστημίων. Την εβδομάδα που διανύουμε, διενεργούνται άλλες 9 επιθεωρήσεις. Την επόμενη εβδομάδα, ακολουθούν 8 και τη μεθεπόμενη, αναμένονται οι τελευταίες.
Μετά από κάθε επιθεώρηση, η επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποιησης της ΕΘΑΑΕ μία έκθεση με τα συμπεράσματά της, σχετικά με το εάν θα πρέπει ή όχι να χορηγηθεί η πιστοποίηση. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο, αφού επεξεργαστεί την πρόταση της έκθεσης, θα δώσει ή όχι την τελική έγκριση, δηλαδή την πιστοποίηση».
Αν και ακόμη αναμένονται τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον Καθηγητή Μήτκα, «η γενική εικόνα που αποκόμισαν οι αξιολογητές από τους φακέλους κατά την πρώτη εβδομάδα, ήταν ικανοποιητική», ενώ σημειώνεται ότι «ακολουθούμε τις ίδιες διαδικασίες, όπως όταν γίνεται αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών των δημοσίων πανεπιστημίων».
Όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της φάσης πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ θα πει: «Πρόκειται για μία διαδικασία, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θεωρούμε ότι θα έχουμε τις πρώτες αποφάσεις γύρω στις 10 με 15 Οκτωβρίου ώστε στη συνέχεια, να ξεκινήσουν να λειτουργούν τα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια».
Σε κάθε πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί μία επιτροπή αξιολόγησης. «Οι επιτροπές είναι πενταμελείς», υπενθυμίζει ο Καθηγητής Μήτκας και εξηγεί: «Τα τέσσερα μέλη είναι ακαδημαϊκοί από το εξωτερικό συν ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια από το αντίστοιχο τμήμα ελληνικού πανεπιστημίου».
Οι επιτροπές
«Στις περιπτώσεις, που το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα, όπως συμβαίνει με τα προγράμματα Νομικής, Μηχανικών, Ιατρικής, Οικονομικών – οπότε οι απόφοιτοι επιτρέπεται να κάνουν εγγραφή σε αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο ή επαγγελματικό σύλλογο – στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του οικείου επιμελητηρίου ή συλλόγου. Τότε, μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των καθηγητών από το εξωτερικό, δηλαδή γίνονται αντί τέσσερις, τρεις», επισημαίνει ο ίδιος.
Σχολιάζοντας δε πρόσφατες δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες "η ΕΘΑΑΕ αναγκάστηκε μετά από αντιδράσεις να δεχθεί κι έναν εκπρόσωπο της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων", ο κ. Μήτκας υπογραμμίζει ότι «δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επειδή από το 2018 και εντεύθεν, στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχει έτσι κι αλλιώς ένας εκπρόσωπος του δικηγορικού συλλόγου σε όλες τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων της νομικής και των μεταπτυχιακών των νομικών σχολών - όπως αντίστοιχα, εκπρόσωποι του ιατρικού συλλόγου, του τεχνικού επιμελητηρίου κλπ. Όπως ακριβώς ορίζει ο νόμος», καταλήγει.
Σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης Παραρτημάτων ΝΠΠΕΜε τον νόμο 5094/2024, προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων κρατικών ή ιδιωτικών ΑΕΙ της αλλοδαπής υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ).
Τα ιδρύματα αυτά θα απονέμουν τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα συνδέονται με Πανεπιστήμια που εδρεύουν και είναι αναγνωρισμένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, και θα αδειοδοτούνται μετά από εφαρμογή συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης από τους αρμόδιους φορείς της χώρας, μεταξύ των οποίων και η ΕΘΑΑΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, για την έκδοση της σχετικής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των ΝΠΠΕ, τα μητρικά ιδρύματα της αλλοδαπής υποβάλλουν αίτηση με τον σχετικό φάκελο δικαιολογητικών στο Υπουργείο Παιδείας. Το μέρος του φακέλου που αφορά πρωτίστως στην ακαδημαϊκή λειτουργία του ΝΠΠΕ διαβιβάζεται στην ΕΘΑΑΕ για την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των στοιχείων.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα