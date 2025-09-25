Ο Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ, Περικλής Μήτκας, μιλάει για την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών πανεπιστημίων

«Έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις 8 προγραμμάτων σπουδών ΝΠΠΕ – Έως τις 15 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμες όλες οι εκθέσεις πιστοποίησης», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας