Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Συνελήφθη 25χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
Συνελήφθη 25χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
Είχε στην κατοχή του 1,2 κιλά κοκαΐνης, καθώς και τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 106 γραμμάρια κοκαΐνης - Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές
Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία.
Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), διαπιστώθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, ο 25χρονος είχε στην κατοχή του συσκευασία κοκαΐνης βάρους 1.180 γραμμαρίων, καθώς και τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 106 γραμμάρια κοκαΐνης.
Συνολικά, από τις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- κοκαΐνη, βάρους 1.286 γραμμαρίων,
- το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ,
- συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
- δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- μοτοσικλέτα, καθώς και
- πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτικών Αρχών για το αδίκημα της ληστείας και της εκβίασης σε απόπειρα.
Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), διαπιστώθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, ο 25χρονος είχε στην κατοχή του συσκευασία κοκαΐνης βάρους 1.180 γραμμαρίων, καθώς και τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 106 γραμμάρια κοκαΐνης.
Συνολικά, από τις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- κοκαΐνη, βάρους 1.286 γραμμαρίων,
- το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ,
- συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
- δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- μοτοσικλέτα, καθώς και
- πλήθος νάιλον συσκευασιών.
Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτικών Αρχών για το αδίκημα της ληστείας και της εκβίασης σε απόπειρα.
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