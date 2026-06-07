Συνελήφθη 25χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
ναρκωτικά Διακίνηση ναρκωτικών Αττική Σύλληψη κοκκαΐνη

Συνελήφθη 25χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Είχε στην κατοχή του 1,2 κιλά κοκαΐνης, καθώς και τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με 106 γραμμάρια κοκαΐνης - Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές

Συνελήφθη 25χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού το απόγευμα του Σαββάτου (6/6) για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), διαπιστώθηκε η εγκληματική του δράση στη διακίνηση ναρκωτικών. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι, ο 25χρονος είχε στην κατοχή του συσκευασία κοκαΐνης βάρους 1.180 γραμμαρίων, καθώς και τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 106 γραμμάρια κοκαΐνης.

Συνολικά, από τις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

- κοκαΐνη, βάρους 1.286 γραμμαρίων,
- το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ,
- συσκευή κινητής τηλεφωνίας,
- δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- μοτοσικλέτα, καθώς και
Κλείσιμο
- πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για άλλα αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτικών Αρχών για το αδίκημα της ληστείας και της εκβίασης σε απόπειρα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης