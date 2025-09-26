Σε 4 διεθνείς ασκήσεις συμμετέχει η ελληνική Πολεμική Αεροπορία - Δείτε χάρτη και φωτογραφίες
Η ταυτόχρονη συμμετοχή αναδεικνύει τις αυξημένες δυνατότητες και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΠΑ, επισημαίνει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της μαχητικής ικανότητας, συμμετέχει την τρέχουσα χρονική περίοδο ταυτόχρονα σε 4 διεθνείς ασκήσεις.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει: 

• Στην Πολυεθνική Άσκηση «VOLFA 2025», με 4 F-16 της 337 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Mont de Marsan, στη Γαλλία από 22 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου
• Στην Άσκηση NATO Tiger Meet 2025 (ΝΤΜ 25), με 4 F-16 της 335 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Beja, στην Πορτογαλία από 19 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου
• Στο Tactical Leadership Programme (TLP), με 4 F-16 της 341 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, Albacete, στην Ισπανία από 11 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου
• Στην Άσκηση European Spartan Exercise 2025 (ESE 25), με αεροσκάφος C-27J, στην Αεροπορική Βάση Bezmer, στη Βουλγαρία από 22 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου.
Η ταυτόχρονη συμμετοχή στις παραπάνω διεθνείς ασκήσεις αναδεικνύει τις αυξημένες δυνατότητες και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο της στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος, προστίθεται στην ανακοίνωση.
