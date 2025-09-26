Σε 4 διεθνείς ασκήσεις συμμετέχει η ελληνική Πολεμική Αεροπορία - Δείτε χάρτη και φωτογραφίες

• Στην Πολυεθνική Άσκηση «VOLFA 2025», με 4 F-16 της 337 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Mont de Marsan, στη Γαλλία από 22 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου

• Στην Άσκηση NATO Tiger Meet 2025 (ΝΤΜ 25), με 4 F-16 της 335 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Beja, στην Πορτογαλία από 19 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

• Στο Tactical Leadership Programme (TLP), με 4 F-16 της 341 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, Albacete, στην Ισπανία από 11 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

• Στην Άσκηση European Spartan Exercise 2025 (ESE 25), με αεροσκάφος C-27J, στην Αεροπορική Βάση Bezmer, στη Βουλγαρία από 22 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου.