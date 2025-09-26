Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Σε 4 διεθνείς ασκήσεις συμμετέχει η ελληνική Πολεμική Αεροπορία - Δείτε χάρτη και φωτογραφίες
Σε 4 διεθνείς ασκήσεις συμμετέχει η ελληνική Πολεμική Αεροπορία - Δείτε χάρτη και φωτογραφίες
Η ταυτόχρονη συμμετοχή αναδεικνύει τις αυξημένες δυνατότητες και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ΠΑ, επισημαίνει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διαλειτουργικότητας και της μαχητικής ικανότητας, συμμετέχει την τρέχουσα χρονική περίοδο ταυτόχρονα σε 4 διεθνείς ασκήσεις.
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει:
• Στην Πολυεθνική Άσκηση «VOLFA 2025», με 4 F-16 της 337 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Mont de Marsan, στη Γαλλία από 22 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου
• Στην Άσκηση NATO Tiger Meet 2025 (ΝΤΜ 25), με 4 F-16 της 335 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Beja, στην Πορτογαλία από 19 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου
• Στο Tactical Leadership Programme (TLP), με 4 F-16 της 341 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, Albacete, στην Ισπανία από 11 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου
• Στην Άσκηση European Spartan Exercise 2025 (ESE 25), με αεροσκάφος C-27J, στην Αεροπορική Βάση Bezmer, στη Βουλγαρία από 22 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου.
Η ταυτόχρονη συμμετοχή στις παραπάνω διεθνείς ασκήσεις αναδεικνύει τις αυξημένες δυνατότητες και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο της στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει:
• Στην Πολυεθνική Άσκηση «VOLFA 2025», με 4 F-16 της 337 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Mont de Marsan, στη Γαλλία από 22 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου
• Στην Άσκηση NATO Tiger Meet 2025 (ΝΤΜ 25), με 4 F-16 της 335 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Beja, στην Πορτογαλία από 19 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου
• Στο Tactical Leadership Programme (TLP), με 4 F-16 της 341 Μοίρας, στην Αεροπορική Βάση Los Llanos, Albacete, στην Ισπανία από 11 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου
• Στην Άσκηση European Spartan Exercise 2025 (ESE 25), με αεροσκάφος C-27J, στην Αεροπορική Βάση Bezmer, στη Βουλγαρία από 22 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου.
Η ταυτόχρονη συμμετοχή στις παραπάνω διεθνείς ασκήσεις αναδεικνύει τις αυξημένες δυνατότητες και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο της στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα