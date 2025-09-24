Προσωρινά ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του Blue Star Chios που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου



Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος Τάσος

O 20χρονος Τάσος άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Ο νεαρός γεμάτος όνειρα και ελπίδες για μια καριέρα στη ναυτιλία, δεν πρόλαβε να κάνει το όραμα του πραγματικότητα.

Ο 20χρονος συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησης του σε ναυτική σχολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν

του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον

κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών,

.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια που δεν μπορεί να πιστέψει πως ο γιος τους πριν λίγες εβδομάδες ξεκινούσε γεμάτος όνειρα και τώρα επιστρέφει νεκρός. Οι συνάδελφοί του δηλώνουν συγκλονισμένοι από το

καθώς όπως αναφέρουν ο νεαρός δόκιμος ναυτικός έδειχνε αφοσίωση και διάθεση να μάθει τη δουλειά.

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.



Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries - Δεν θα εκτελεστεί το σημερινό δρομολόγιο από Πειραιά προς Ρόδο

Για τον θάνατο του 20χρονου δόκιμου ναυτικού εξέδωσε ανακοίνωση και η εταιρεία

, μέσω της οποίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού.

Παράλληλα στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας: