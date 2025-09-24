Ακυρώθηκε το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά προς Ρόδο μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού
Η εταιρεία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 20χρονου μέσα από ανακοίνωσή της - Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία
Τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του 20χρονου δόκιμου ναυτικού - καταπλακώθηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου Blue Star Chios - εξέφρασε η εταιρεία Blue Star Ferries, μέσα από την νεότερη ανακοίνωσή της.
Παράλληλα στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί, ενώ ανέφερε πως παρέχει κάθε υποστήριξη στην οικογένεια του 20χρονου.
«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.
Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.
Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί».
Ο 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios καταπλακώθηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά.
Ο νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να πιάσει βάρδια, όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε, καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.
Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.
Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
