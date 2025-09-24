Ακυρώθηκε το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά προς Ρόδο μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού
ΕΛΛΑΔΑ
Blue Star Chios Blue Star Ferries Δόκιμος Ναυτικός Θάνατος

Ακυρώθηκε το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά προς Ρόδο μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Η εταιρεία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του 20χρονου μέσα από ανακοίνωσή της - Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Ακυρώθηκε το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά προς Ρόδο μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα συλλυπητήριά της για  τον θάνατο του 20χρονου δόκιμου ναυτικού - καταπλακώθηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου Blue Star Chios - εξέφρασε η εταιρεία Blue Star Ferries, μέσα από την νεότερη ανακοίνωσή της. 

Παράλληλα στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί, ενώ ανέφερε πως παρέχει κάθε υποστήριξη στην οικογένεια του 20χρονου. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί».


Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Ο 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios καταπλακώθηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά.

Ο νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να πιάσει βάρδια, όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε, καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.

Κλείσιμο
Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι.


Ειδήσεις σήμερα:

Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο

Παύλου για τον γάμο του με τη Χατζίδου: Κοιμάμαι στον καναπέ, μόνο μια φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι

Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στο Νοβοροσίσκ - Τουλάχιστον δύο νεκροί, ζημιές σε αγωγό και ρωσικά πλοία, δείτε βίντεο

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης