Πήγαινε να πιάσει βάρδια στο μηχανοστάσιο ο 20χρονος που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios - Εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα
Ο νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να πιάσει βάρδια, όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, εκείνος να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε
Σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, ο 20χρονος που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios, έχασε τη ζωή του έχοντας μόλις βρεθεί στο πλοίο για να πιάσει δουλειά στη βάρδιά του στο μηχανοστάσιο.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 20χρονος ναυτικός, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios καταπλακώθηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά.
Ο νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να πιάσει βάρδια, όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε, καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.
Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.
Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Η ανακοίνωση της Blue Star για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού
«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος - Πειραιάς, εντοπίστηκε - χωρίς τις αισθήσεις του - ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.
Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.
Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».
Εικοσιτετράωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος
Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.
