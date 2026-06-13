Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
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Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
Βασιλική Χρυσοστομίδου
Σε εξέλιξη παραμένουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) καθώς εξετάζονται σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 σε μαθήματα ειδικότητας, που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών, που έχουν επιλέξει.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και Ψηφιακά Συστήματα, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00 το πρωί, ενώ η διαδικασία ξεκινά στις 08:30. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται σημαντική για χιλιάδες υποψηφίους των ΕΠΑΛ, καθώς τα μαθήματα ειδικότητας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και, κατ’ επέκταση, στις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές προτίμησής τους.

Η συνέχεια του προγράμματος

Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με τα τρία τελευταία μαθήματα: Στοιχεία Ψύξης Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.
Υπενθυμίζεται, ότι την επομένη, Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, για όσους υποψηφίους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αναμένεται μεταξύ 24 και 26 Ιουνίου.

Ολόκληρο το πρόγραμμα Πανελλαδικών των ΕΠΑΛ 
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Βασιλική Χρυσοστομίδου

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