Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο
Ο τυφώνας, που έχει χαρακτηριστεί «Βασιλιάς των Καταιγίδων», είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας του 2025 και αναμένεται να πλήξει τις κινεζικές ακτές μέσα στη μέρα
Στην Ταϊβάν, 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια πλημμυρισμένη κωμόπολη, ενώ 10 θάνατοι αναφέρθηκαν στις Φιλιππίνες. Οι ισχυροί άνεμοι του Ραγκάσα ξύπνησαν τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Associated Press, και πολλοί μπήκαν στο διαδίκτυο για να περιγράψουν τις πλημμύρες και τις ζημιές.
Οι ισχυροί άνεμοι έσπασαν τμήματα της οροφής μιας πεζογέφυρας και έριξαν εκατοντάδες δέντρα σε όλη την πόλη. Ένα σκάφος προσέκρουσε στην ακτή, σπάζοντας μια σειρά από γυάλινα κιγκλιδώματα κατά μήκος της προκυμαίας.
Περιοχές γύρω από ορισμένους ποταμούς και παραλιακούς δρόμους πλημμύρισαν, συμπεριλαμβανομένων ποδηλατοδρόμων και παιδικών χαρών. Σε πολλά εστιατόρια της προκυμαίας, τα έπιπλα σκορπίστηκαν χαοτικά από τους ανέμους.
Σοκαριστικά βίντεο από το Χονγκ Κονγκ καταγράφουν τη στιγμή που ένα τεράστιο κύμα εισβάλλει με ορμή σε ξενοδοχείο, σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες του.
香港海洋公園富麗敦酒店— 香港/中國新聞（AI論政）-小豬 (@hk2019freehk) September 24, 2025
The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong#樺加沙 pic.twitter.com/7iiMtkyQYW
Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα συνεχίζει να σαρώνει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν.
Fierce winds, pounding rain and high seas battered Hong Kong on Wednesday as Super Typhoon Ragasa headed into southern China after causing a lake burst that killed at least 14 people in Taiwanhttps://t.co/bPnAqMUP6x pic.twitter.com/5TL4jYXstB— AFP News Agency (@AFP) September 24, 2025
Οι σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ξενοδοχείο Fullerton Ocean Park στο Αμπερντίν, όπου οι φιλοξενούμενοι ακούγονται να ουρλιάζουν και να κρατιούνται από έπιπλα προσπαθώντας να αποφύγουν το ορμητικό νερό, το οποίο κατέστρεψε ολοσχερώς το εσωτερικό. Ορισμένοι παρασύρθηκαν από τη δύναμη του ρεύματος και βρέθηκαν στο έδαφος.
This morning in Hong Kong. This was how Hua Jia Sha Typhoon / #TyphoonRagasa looked like. The wind blew really strong 😱. It was really noisy as well.— Vina Verde🎙️🎧🎸 || streaming MORNING COFFEE ☕ (@vinaverdemusic) September 24, 2025
🎥: Alan:) pic.twitter.com/EZ0UAXEeky
Ο τυφώνας, που έχει χαρακτηριστεί «Βασιλιάς των Καταιγίδων», είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας του 2025 και αναμένεται να πλήξει τις κινεζικές ακτές μέσα στη μέρα. Στην Ταϊβάν, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 15, ενώ 124 άνθρωποι αγνοούνται μετά την υπερχείλιση φράγματος στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν, το οποίο απελευθέρωσε ορμητικά νερά προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.
WATCH: Typhoon Ragasa, the world's most powerful tropical cyclone this year, battered Hong Kong as the city grappled with huge waves that crashed over areas of the Asian financial hub's eastern and southern shoreline https://t.co/uMdA8gx0f7 pic.twitter.com/fOr73BobcV— Reuters Asia (@ReutersAsia) September 24, 2025
Το μετεωρολογικό παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι ο τυφώνας Ραγκάσα είχε μέγιστη ταχύτητα ανέμου κοντά στο κέντρο του περίπου 195 χλμ/ώρα και πέρασε περίπου 100 χιλιόμετρα νότια.
WATCH: Storm surge from Typhoon #Ragasa in Tseung Kwan O, a neighborhood in Hong Kong, China enters a restaurant & completely wipes it out. pic.twitter.com/MGcXPDbdTm— StormHQ ☈ (@StormHQwx) September 24, 2025
Στην Κίνα, σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Σε πολλές πόλεις έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και μέσα μεταφοράς, ενώ η καταιγίδα αναμένεται να χτυπήσει απόψε τις παράκτιες πόλεις Γιανγκτζιάνγκ και Τζαντζιάνγκ.
Η μανία του Ραγκάσα προκάλεσε κύματα που ξεπέρασαν σε ύψος τις κολώνες φωτισμού στο παραλιακό μέτωπο του Χονγκ Κονγκ και αναστάτωσε τη θάλασσα στις νότιες ακτές της Κίνας. Είχε προηγηθεί το καταστροφικό του πέρασμα από την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες, όπου καταγράφηκαν 10 θάνατοι.
Στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ πνέουν σφοδροί άνεμοι, ενώ στο Χονγκ Κονγκ πολλές περιοχές πλημμύρισαν, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια στα νοσοκομεία της πόλης.
