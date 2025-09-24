Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο
Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο

Ο τυφώνας, που έχει χαρακτηριστεί «Βασιλιάς των Καταιγίδων», είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας του 2025 και αναμένεται να πλήξει τις κινεζικές ακτές μέσα στη μέρα

Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο
Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε τυφώνας Ραγκάσα, ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων ετών, αφού χτύπησε Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν, Φιλιππίνες και παρέλυσε τη ζωή στην νότια ακτή της Κίνας με αποτέλεσμα πολλές ζημιές σε δρόμους, ξενοδοχεία, υποδομές.

Στην Ταϊβάν, 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια πλημμυρισμένη κωμόπολη, ενώ 10 θάνατοι αναφέρθηκαν στις Φιλιππίνες. Οι ισχυροί άνεμοι του Ραγκάσα ξύπνησαν τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Associated Press, και πολλοί μπήκαν στο διαδίκτυο για να περιγράψουν τις πλημμύρες και τις ζημιές.

Οι ισχυροί άνεμοι έσπασαν τμήματα της οροφής μιας πεζογέφυρας και έριξαν εκατοντάδες δέντρα σε όλη την πόλη. Ένα σκάφος προσέκρουσε στην ακτή, σπάζοντας μια σειρά από γυάλινα κιγκλιδώματα κατά μήκος της προκυμαίας.

Huge waves from Super Typhoon Ragasa hammer Hong Kong coastline | ABS-CBN News

Περιοχές γύρω από ορισμένους ποταμούς και παραλιακούς δρόμους πλημμύρισαν, συμπεριλαμβανομένων ποδηλατοδρόμων και παιδικών χαρών. Σε πολλά εστιατόρια της προκυμαίας, τα έπιπλα σκορπίστηκαν χαοτικά από τους ανέμους.

Σοκαριστικά βίντεο από το Χονγκ Κονγκ καταγράφουν τη στιγμή που ένα τεράστιο κύμα εισβάλλει με ορμή σε ξενοδοχείο, σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες του.



Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα συνεχίζει να σαρώνει το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν.


Οι σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ξενοδοχείο Fullerton Ocean Park στο Αμπερντίν, όπου οι φιλοξενούμενοι ακούγονται να ουρλιάζουν και να κρατιούνται από έπιπλα προσπαθώντας να αποφύγουν το ορμητικό νερό, το οποίο κατέστρεψε ολοσχερώς το εσωτερικό. Ορισμένοι παρασύρθηκαν από τη δύναμη του ρεύματος και βρέθηκαν στο έδαφος.



Ο τυφώνας, που έχει χαρακτηριστεί «Βασιλιάς των Καταιγίδων», είναι ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας του 2025 και αναμένεται να πλήξει τις κινεζικές ακτές μέσα στη μέρα. Στην Ταϊβάν, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 15, ενώ 124 άνθρωποι αγνοούνται μετά την υπερχείλιση φράγματος στην ανατολική κομητεία Χουάλιεν, το οποίο απελευθέρωσε ορμητικά νερά προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.



Το μετεωρολογικό παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι ο τυφώνας Ραγκάσα είχε μέγιστη ταχύτητα ανέμου κοντά στο κέντρο του περίπου 195 χλμ/ώρα  και πέρασε περίπου 100 χιλιόμετρα  νότια.



Στην Κίνα, σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Σε πολλές πόλεις έκλεισαν σχολεία, επιχειρήσεις και μέσα μεταφοράς, ενώ η καταιγίδα αναμένεται να χτυπήσει απόψε τις παράκτιες πόλεις Γιανγκτζιάνγκ και Τζαντζιάνγκ.

Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο


Η μανία του Ραγκάσα προκάλεσε κύματα που ξεπέρασαν σε ύψος τις κολώνες φωτισμού στο παραλιακό μέτωπο του Χονγκ Κονγκ και αναστάτωσε τη θάλασσα στις νότιες ακτές της Κίνας. Είχε προηγηθεί το καταστροφικό του πέρασμα από την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες, όπου καταγράφηκαν 10 θάνατοι.

Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο


Στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ πνέουν σφοδροί άνεμοι, ενώ στο Χονγκ Κονγκ πολλές περιοχές πλημμύρισαν, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια στα νοσοκομεία της πόλης.

Χονγκ Κονγκ: Συγκλονιστικές εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Δείτε βίντεο


