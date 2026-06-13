Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας - Η πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες
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Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας - Η πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες

Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, Θράκη και Λήμνος στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας - Η πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες

Με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, ξεκινά το Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά πριν ακολουθήσει σταδιακή άνοδο από την Κυριακή.

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