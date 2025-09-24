Συνελήφθη 38χρονος στη Θεσσαλονίκη - Μπάζωσε κοίτη ρέματος για να φτιάξει γήπεδο ποδοσφαίρου
Συνελήφθη 38χρονος στη Θεσσαλονίκη - Μπάζωσε κοίτη ρέματος για να φτιάξει γήπεδο ποδοσφαίρου

Ο 38χρονος συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

Ένας 38χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς μπάζωσε παράνομα κοίτη ρέματος για να φτιάξει ποδοσφαιρικό γήπεδο σε περιοχή του Ευόσμου.

Ο 38χρονος Ρομά έβαλε μπροστά το σχέδιό του τον Νοέμβριο του 2024, όταν και μπάζωσε την κοίτη ρέματος προκειμένου να επεκτείνει το οικόπεδό του που βρισκόταν πλησίον αυτής. Έπειτα, όχι μόνο δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών να επαναφέρει την κοίτη στην αρχική της μορφή, αλλά ξεκίνησε να κατασκευάζει ποδοσφαιρικό γήπεδο!

Σύμφωνα μάλιστα με την Αστυνομία, «από τις ενέργειες αυτές, που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και άνευ σχετικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και της κοίτης διερχόμενου ρέματος, καθώς και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής».

