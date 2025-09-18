Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του Γιάννη Μάλαμα
Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του Γιάννη Μάλαμα
Το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου
Στην αναβολή της δίκης του μουσικού Γιάννη Μάλαμα για τον ερχόμενο Απρίλιο προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (18/9) το αυτόφωρο δικαστήριο της Αθήνας. Το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Μάλαμας, γιος του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή κατά υπαλλήλων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, εξύβριση και απειλή κατά συρροή.
Τη στιγμή της σύλληψής του, ο μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε. Την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.
Στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου οδηγήθηκε για τον σχηματισμό της δικογραφίας, ο συλληφθείς συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.
Πώς έγινε το περιστατικόΣύμφωνα με την αστυνομία, στις 05:25 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων, που χτύπησαν την πόρτα του αυτοκινήτου και έβρισαν τον οδηγό. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.
