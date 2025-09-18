Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί