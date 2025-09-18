ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη
Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη
Τη στιγμή της καραμπόλας στην οποία έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 64 ετών λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr, φαίνεται το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα να χτυπάει από πίσω το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη.

Από τη σύγκρουση το ένα όχημα πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί.

Συνολικά στην καραμπόλα που σημειώθηκε στο ύψος του Ελληνικού ενεπλάκησαν τρία ΙΧ και ένα ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τους οδηγούς και τους συνεπιβάτες από τα εμπλεκόμενα οχήματα και ανέσυραν νεκρή την 64χρονη οδηγό.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της ενώ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός διεκομίσθησαν και οι τρεις τραυματίες από το τροχαίο, δύο ελαφρά και ένας με πιο βαριά τραύματα.

Κώστας Στάμου
246 ΣΧΟΛΙΑ

