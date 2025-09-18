Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη
Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη
Από τη σύγκρουση το ένα όχημα πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί
Τη στιγμή της καραμπόλας στην οποία έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 64 ετών λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Στο βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr, φαίνεται το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα να χτυπάει από πίσω το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη.
Από τη σύγκρουση το ένα όχημα πέρασε από τη διασταύρωση, στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με το τρίτο ΙΧ και το ταξί.
Συνολικά στην καραμπόλα που σημειώθηκε στο ύψος του Ελληνικού ενεπλάκησαν τρία ΙΧ και ένα ταξί.
Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τους οδηγούς και τους συνεπιβάτες από τα εμπλεκόμενα οχήματα και ανέσυραν νεκρή την 64χρονη οδηγό.
Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της ενώ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός διεκομίσθησαν και οι τρεις τραυματίες από το τροχαίο, δύο ελαφρά και ένας με πιο βαριά τραύματα.
Το βίντεο με τη στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο στη Βουλιαγμένης
