Το επεισόδιο με οδηγό ταξί που οδήγησε στη σύλληψη του Γιάννη Μάλαμα
ΕΛΛΑΔΑ
Γιάννης Μάλαμας Σύλληψη Ταξί Οδηγός ταξί Αστυνομικός

Το επεισόδιο με οδηγό ταξί που οδήγησε στη σύλληψη του Γιάννη Μάλαμα

Όταν έφτασαν αστυνομικοί στο σημείο που σημειώθηκε το επεισόδιο, ο Γιάννης Μάλαμας  χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν εξ αυτών, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι

Το επεισόδιο με οδηγό ταξί που οδήγησε στη σύλληψη του Γιάννη Μάλαμα
87 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα επεισόδιο που είχε με 49χρονο οδηγό ταξί λίγο πριν τις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν αυτό που οδήγησε στη σύλληψη του Γιάννη Μάλαμα, του γιου του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, ο οποίος κατέληξε να χτυπήσει αστυνομικό.

Από χθες είχε γίνει γνωστό ότι όλα ξεκίνησαν από την ένταση που προκλήθηκε μεταξύ του μουσικού και ενός οδηγού ταξί, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στη συμβολή της οδού Αθηνάς με την Ερμού, ο Γιάννης Μάλαμας πήγε να επιβιβαστεί σε ταξί, ωστόσο ο οδηγός αρνήθηκε επειδή είχε πελάτη. Κατά τις ίδιες πηγές ο 24χρονος τραγουδιστής στη συνέχεια χτύπησε με το χέρι και το πόδι του το ταξί του 49χρονου.

Όταν, στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί στο σημείο, ο Γιάννης Μάλαμας χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν εξ αυτών, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Όταν, δε, οδηγήθηκε στο ΑΤ Ακροπόλεως για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του, ο Γιάννης Μάλαμας φέρεται να συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη

Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο

Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
87 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!

Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας  προστασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης