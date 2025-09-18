ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

«Αφήστε το iPad, στρίψτε δεξιά, τώρα» - Το ηχητικό με τις προειδοποιήσεις προς το αεροσκάφος που πλησίασε το Air Force One

Στο ηχητικό ακούγονται επανειλημμένες οδηγίες των ελεγκτών προς το Airbus A321 της Spirit Airlines

Στη δημοσιότητα δόθηκε ηχογράφηση που καταγράφει τις επίμονες προειδοποιήσεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας προς πτήση της Spirit Airlines, η οποία πλησίασε σε μικρή απόσταση το Air Force One, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη μετάβασή του στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη.

«Προσέξτε. Αφήστε το iPad», ακούγεται να λέει ένας ελεγκτής προς τον πιλότο της Spirit, καθώς το αεροσκάφος πετούσε σχεδόν παράλληλα με το προεδρικό αεροπλάνο, περίπου 12,8 χιλιόμετρα πάνω από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το BBC.

Αν και, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), δεν παραβιάστηκαν οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας, η εγγύτητα ήταν τέτοια που προκάλεσε ανησυχία.

Spirit Airlines jet has close encounter with Trump flight to London #shorts


«Η ασφάλεια είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα», τόνισε εκπρόσωπος της Spirit στο CBS. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η πτήση 1300 «ακολούθησε τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας» και «προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα» στη Βοστώνη, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Η συγκεκριμένη πτήση είχε ξεκινήσει από τη Φλόριντα με προορισμό τη Μασαχουσέτη. Όπως κατέγραψε το Flightradar24, τα δύο αεροπλάνα βρέθηκαν σε παράλληλη πορεία, σε απόσταση 8 μιλίων, με τάση να συγκλίνουν σε περίπου 11 μίλια.

Η FAA ανακοίνωσε: «Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι τα αεροσκάφη τήρησαν την απαιτούμενη απόσταση». Ωστόσο, στο ηχητικό ακούγονται επανειλημμένες οδηγίες των ελεγκτών προς το Airbus A321 της Spirit.

Κλείσιμο
«Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά», λέει ένας ελεγκτής. «Προσέξτε, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά. Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, τώρα. Spirit wings 1300 στρίψτε 20 μοίρες δεξιά, αμέσως».

Οι πιλότοι της εταιρείας χαμηλού κόστους επιβεβαίωσαν τις οδηγίες, με τις απαντήσεις τους να ακούγονται αμυδρά.

Στη συνέχεια ο ελεγκτής επανήλθε: «Προσέξτε. Spirit 1300, κυκλοφορία στα αριστερά σας σε απόσταση έξι μιλίων — ή οκτώ μιλίων, 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιο είναι… Προσέξτε το… είναι λευκό και μπλε». Αναφορά που παραπέμπει στα χρώματα του Air Force One.

Ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, έφτασαν το ίδιο βράδυ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

