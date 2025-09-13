Μητσοτάκης στο TikTok για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα: «Κάτι αλλάζει στην Αθήνα»
Μητσοτάκης στο TikTok για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα: «Κάτι αλλάζει στην Αθήνα»
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια
Με βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην πρωτεύουσα από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.
«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και Τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο ενώ ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.
Δείτε το βίντεο:
@kyriakosmitsotakis_
Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του
Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
