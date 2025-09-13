Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και βρέθηκε σε γκρεμό στον δρόμο που ενώνει τον Πόρο με την Σκάλα στην Κεφαλονιά

Λίνα Κεκέση
Άσχημο παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στον Νίκο Ρώσση, τον 23χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό στον δρόμο που ενώνει τον Πόρο με την Σκάλα στην Κεφαλονιά. 

Ο 23χρονος, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής, εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης στην Σκάλα, ενώ άγνωστα παραμένουν προς το παρόν, τα αίτια του τροχαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο χειμώνα αγωνιζόταν σε ομάδα της Αργυρούπολης, ενώ αυτή τη χρονιά θα έπαιζε στην ομάδα των Πρόννων Κεφαλονιάς.
Από μικρή ηλικία του άρεσε το ποδόσφαιρο, ενώ έμαθε τα μυστικά της στρογγυλής θεάς σε ακαδημίες της Κεφαλονιάς. Στο παρελθόν και πριν βρεθεί στην Αθήνα όπου έπαιξε ποδόσφαιρο για δυο χρόνια στον ΑΟΝΑ Αργυρούπολης και στην Αύρα Αργυρούπολης είχε παίξει για την ομάδα των Πρόννων και από φέτος θα αγωνιζόταν και πάλι με την κιτρινοπράσινη φανέλα στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Κεφαλονιάς. Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς φίλους και συμπαίκτες οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πως το χαμογελαστό παιδί χάθηκε τόσο πρόωρα.
Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κεφαλονιά όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Ενας άνδρας που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα αντιλήφθηκε το όχημα να έχει βυθιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Η Πυροσβεστική η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων έσπευσαν στο σημείο, όμως όταν κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό, ήταν ήδη αργά.


Λίνα Κεκέση
