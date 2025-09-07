Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Διάκριση για την καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη - Βραβείο Robert Kellner Lecture Award 2025
Στο διεθνές συνέδριο Euroanalysis 2025 που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, της απονεμήθηκε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας
Μια νέα κορυφαία διεθνή διάκριση είχε η καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο διεθνές συνέδριο Euroanalysis 2025 που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, της απονεμήθηκε το Robert Kellner Lecture Award 2025, από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας.
Το εν λόγω βραβείο αναγνωρίζει κορυφαίους Ευρωπαίους επιστήμονες που έχουν κάνει ουσιαστική συμβολή τα τελευταία 5 χρόνια στην προώθηση της έρευνας ή της εκπαίδευσης στην αναλυτική χημεία. Το βραβείο καθιερώθηκε από τον Τομέα Αναλυτικής Χημείας των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Χημικών (Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Societies) προς τιμήν του καθηγητή Robert Kellner, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Απονέμεται κάθε δύο χρόνια και η επιλογή γίνεται από ειδική κριτική επιτροπή, έπειτα από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων που κατατίθενται από τις ενώσεις χημικών κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Ανάμεσα στους προηγούμενους βραβευθέντες συγκαταλέγονται κορυφαίοι Ευρωπαίοι επιστήμονες διεθνούς κύρους στον τομέα της Αναλυτικής Χημείας.
Φέτος, η κριτική επιτροπή των βραβείων αποφάσισε να απονείμει το βραβείο στην καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη, σύμφωνα με όσα αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της «για τις σημαντικές ερευνητικές της συνεισφορές τα τελευταία πέντε χρόνια, ιδίως όσον αφορά τη θεωρία, την πρακτική και τον αντίκτυπο της πράσινης αναλυτικής χημείας και της πράσινης προετοιμασίας δειγμάτων».
Είναι η πρώτη φορά που η διάκριση αυτή απονέμεται σε καθηγητή ελληνικού πανεπιστημίου. Η βράβευση της καθηγήτριας Έλιας Ψυλλάκη αποτελεί μεγάλη τιμή για το Πολυτεχνείο Κρήτης και για τη χώρα μας, καθώς αναδεικνύει τη συμβολή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας στη διεθνή έρευνα σε έναν τομέα με καθοριστική σημασία για την υγεία και το περιβάλλον.
