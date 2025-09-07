Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα
Οι συντελεστές μειώνονται μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ σε 17% και 9% - Μειωμένο ΦΠΑ είχαν ήδη τα πέντε νησιά που είχαν πληγεί από τη μεταναστευτική κρίση
Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων εξήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι στις συγκεκριμένες περιοχές ο συντελεστής 24% θα μειωθεί σε 17% και ο συντελεστής του 13% θα μεωθεί σε 9%. Η συγκεκριμένη εξαγγελία ήταν μεταξύ των εκπλήξεων στο πακέτο της ΔΕΘ που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επεκτείνει το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ που ίσχυε ήδη σε πέντε νησιά, τη Χίο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κω, που έχουν πληγεί από το μεταναστευτικό.
Πλέον, με την κυβερνητική εξαγγελία στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ εντάσσονται οι παρακάτω περιοχές:
Η μείωση αυτή σημαίνει απτά οφέλη για τους κατοίκους: χαμηλότερο κόστος σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, μικρότερη επιβάρυνση σε υπηρεσίες εστίασης και τουρισμού, αλλά και φθηνότερα προϊόντα όπως φάρμακα και βιβλία.
Παράλληλα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων και του Τουρισμού, ενώ θα σταλεί και ένα σαφές μήνυμα στήριξης στις τοπικές κοινωνίες που κρατούν ζωντανές τις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας.
