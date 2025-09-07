Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ - Δείτε πίνακα

Οι συντελεστές μειώνονται μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ σε 17% και 9% - Μειωμένο ΦΠΑ είχαν ήδη τα πέντε νησιά που είχαν πληγεί από τη μεταναστευτική κρίση