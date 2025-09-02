Κύπρος: Πρόσβαση σε αμερικανικά οπλικά συστήματα για πρώτη φορά - Αναβάθμιση αεροπορικής και ναυτικής βάσης με ΗΠΑ και Γαλλία
Σε συνέντευξη του στον ανταποκριτή του protothema.gr, ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ έχουν κοινοποιήσει στη Λευκωσία συγκεκριμένο αμυντικό υλικό που προσφέρουν
Μετά την άρση του εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων στην Κύπρο από τις ΗΠΑ, η κυπριακή Εθνική Φρουρά, αποκτά για πρώτη φορά πρόσβαση σε αμερικανικό οπλισμό.
Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη του στον ανταποκριτή του protothema.gr στη Λευκωσία εξέφρασε ικανοποίηση, γιατί στα προγράμματα, στα οποία έχουν περιλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την Κύπρο, είναι και αυτό της παραχώρησης αμυντικού υλικού από τα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης «έχουμε ήδη προχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα με επίδειξη ενδιαφέροντος για συγκεκριμένο αμυντικό εξοπλισμό από τα αποθέματα των ΗΠΑ. Τους έχουμε ενημερώσει επίσημα, με ρηματική διακοίνωση ότι ενδιαφερόμαστε ως Κυπριακή Δημοκρατία να εξασφαλίσουμε αυτόν τον αμυντικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τους σχεδιασμούς μας και αναμένουμε την επίσημη ανταπόκριση από πλευράς ΗΠΑ». Ο Κύπριος Πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ έχουν κοινοποιήσει στη Λευκωσία συγκεκριμένο αμυντικό υλικό που προσφέρουν και εξέφρασε αισιοδοξία πως θα δοθεί το πράσινο φως, για να ακολουθήσει επίσκεψη Κυπρίων αξιωματικών στις ΗΠΑ για «να δουν από κοντά αυτά που θέλουμε να εξασφαλίσουμε, έτσι ώστε να προχωρήσουν».
Ακολούθως ο Κύπριος Πρόεδρος αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ και στην αξιοποίηση των κυπριακών εταιρειών παραγωγής αμυντικού υλικού. Επίσης, υπάρχει απόφαση για εξέταση του ενδεχομένου δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για σκοπούς άμυνας.
Κατάστησε σαφές πως αποτελεί παραπληροφόρηση η φήμη ότι η Τουρκία αποκτά πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ για αγορά οπλικών συστημάτων, καθώς μια τέτοια συμμετοχή απαιτεί ομοφωνία.
Ο Κύπριος Προέδρος, αναφέρθηκε τέλος, στην αναβάθμιση της Αεροπορικής Βάσης στην Πάφο και της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί.
Η Αεροπορική Βάση θα αναβαθμιστεί σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και η Ναυτική Βάση με τη Γαλλία και την ΕΕ. Τα έργα θα γίνουν στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών χωρίς την εμπλοκή μεσαζόντων και ιδιωτικών εταιρειών.
