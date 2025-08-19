Λευκωσία κατά Τρίπολης για το τουρκολυβικό μνημόνιο - «Δεν παράγει έννομα αποτελέσματα»

Η Κύπρος τονίζει σε επιστολή προς τον ΟΗΕ τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και υπενθυμίζει ότι οι συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών πρέπει να συνάπτονται σύμφωνα με τις παγιωμένες αρχές όπως έχουν κωδικοποιηθεί στη UNCLOS