«Είδα ότι δεν ανέπνεε και ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ» - Η περιγραφή του αστυνομικού που έσωσε τη ζωή του ηλικιωμένου στη Σαντορίνη
Ένας γιατρός από ιδιωτική κλινική που βρισκόταν κοντά προσέτρεξε να βοηθήσει και μαζί έκαναν ΚΑΡΠΑ για συνολικά 20 λεπτά
Ο αστυνομικός Σάκης Καμπούρης που έσωσε με ΚΑΡΠΑ τη ζωή σε 75χρονο πολίτη στη Σαντορίνη μιλάει στο protothema.gr και περιγράφει βήμα προς βήμα τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με το πιο κρίσιμο καθήκον της καριέρας του: να κρατήσει έναν άνθρωπο ζωντανό.
«Πήραν πολίτες στο τμήμα ότι κάποιο άτομο έχει πέσει στο οδόστρωμα στο κεντρικό δρόμο των Φηρών. Εγώ ήμουν στο τμήμα εκείνη τη στιγμή και με ενημέρωσαν να σπεύσω στο σημείο», αφηγείται.
Λίγα λεπτά αργότερα βρισκόταν μπροστά σε μια σκηνή που δύσκολα ξεχνιέται. «Εκεί αντίκρισα έναν άντρα περίπου 74 ετών πεσμένο έξω από το αυτοκίνητό του. Είχε ήδη ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ από περίοικους. Βλέπω ότι ο άνθρωπος δεν ανέπνεε, δεν είχε αισθήσεις. Ξεκίνησα να κάνω ΚΑΡΠΑ», λέει.
Όσο περνούσε η ώρα και το ασθενοφόρο δεν έφτανε, η αγωνία μεγάλωνε. Εκεί, ένας γιατρός από ιδιωτική κλινική που βρισκόταν κοντά προσέτρεξε να βοηθήσει. «Μαζί κάναμε εναλλάξ ΚΑΡΠΑ, συνολικά 20 λεπτά», περιγράφει ο αστυνομικός, ο οποίος συνέχισε τις προσπάθειες ακόμα και μέσα στο νοσοκομείο Σαντορίνης.
Η επιμονή του Σάκη Καμπούρη και η συνεργασία με τον γιατρό αποδείχθηκαν καθοριστικές. Ο ηλικιωμένος επανήλθε, διασωληνώθηκε και την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. «Είχε πάθει έμφραγμα», λέει λιτά.
Μια μάχη που διήρκησε 20 λεπτά στο δρόμο και στο νοσοκομείο, κατέληξε σε μια ζωή που συνεχίζει – χάρη στην ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα ενός αστυνομικού που έδρασε πρώτα ως άνθρωπος. Σε μια εποχή που περισσεύει η επίδειξη και η ανάγκη για «ακολούθους», η πράξη του αστυνομικού της Σαντορίνης θυμίζει ότι το πραγματικό μεγαλείο φαίνεται στο καθήκον.
Ένας καλός αστυνομικός δεν χρειάζεται προβολή ούτε έκθεση στα κοινωνικά δίκτυα. Η αξία του αποδεικνύεται στις κρίσιμες στιγμές, όταν παλεύει για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή – κι εκεί δεν μετράνε ούτε οι κάμερες ούτε τα «likes», αλλά η πράξη.
