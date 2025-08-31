Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ασταμάτητος ενώ όταν ευστόχησε σε τρίποντο η FIBA πήγε και ένα βήμα πιο κάτω, στην κατάκτηση του τίτλου
Η Εθνική μπάσκετ έκανε το 3/3 στον όμιλο του Eurobasket και πάει φουλ για πρωτιά. Επικράτησε της Γεωργίας με 41 πόντους διαφορά έχοντας ως πρωταγωνιστή και πάλι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Η FIBA ενθουσιάστηκε με ένα τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έσπευσε να... χρίσει την Ελλάδα Πρωταθλήτρια Ευρώπης!
«Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλά δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;» ήταν η χαρακτηριστική ανάρτηση της FIBA κατά τη διάρκεια του αγώνα Ελλάδας-Γεωργίας.
Αυτό ήταν το πρώτο τρίποντο του Αντετοκούνμπο στο Eurobasket και... προέκυψε μετά από ριμπάουντ που πήρε έπειτα από χαμένη βολή.
Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς σταμάτησε στους 27 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 8/13 βολές. Είχε επίσης 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 2 κλεψίματα.
Kαι όλα αυτά σε 25 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα.
Δείτε το βίντεο με όλα τα καλάθια του Γιάννη
Giannis splashing threes.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
Just give Greece the trophy, why don't you? 🇬🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/sJyZqocoAv
Δείτε το βίντεο με όλα τα καλάθια του Γιάννη
