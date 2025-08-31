Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων

Πίσω από το σχέδιο των 38 σελίδων με τίτλο «Από ένα κατεστραμμένο ιρανικό προτεκτοράτο σε έναν ευημερούντα σύμμαχο» κρύβεται η αμφιλεγόμενη οργάνωση Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ - Δείτε αναλυτικά το σχέδιο