Προφυλακιστέος 22χρονος για τον βιασμό 66χρονης στην Ηλεία
Ο νεαρός κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 22χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 66χρονης σε χωριό του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, στην Ηλεία.
Ο νεαρός απολογήθηκε στην ανακρίτρια Ηλείας το πρωί της Δευτέρας και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος, σύμφωνα με το ilia.news.
Υπενθυμίζεται πως ο 22χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη. Σύμφωνα με το tempo24.news, όταν ο δράστης συνελήφθη και ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί το έκανε, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του.
