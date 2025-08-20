Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Συνελήφθη 22χρονος για τον βιασμό 66χρονης στην Ηλεία
Ο νεαρός φέρεται να είπε ότι βρισκόταν σε φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του
Συνελήφθη 22χρονος σε χωριό της Ηλείας, κατηγορούμενος για το βιασμό 66χρονης.
Σύμφωνα με το tempo24.news, όταν ο δράστης συνελήφθη και ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς γιατί το έκανε, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε φόρτιση εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε χωρίσει από την κοπέλα του.
Η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
