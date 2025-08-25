Στη φυλακή 16χρονος που λήστευε οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη
Στη φυλακή 16χρονος που λήστευε οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη
Ο 16χρονος με τρεις ακόμα ανήλικους διέπραξαν πέντε ληστείες σε βάρος επαγγελματιών οδηγών ταξί - Ο τρόπος δράσης τους
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 16χρονος που κατηγορείται ως μέλος συμμορίας που λήστευε οδηγούς ταξί στην περιοχή των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη.
Μετά την απολογία του στον ανακριτή ο ανήλικος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 16χρονος, μαζί με ακόμα τρεις ανήλικους, των οποίων τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί, διέπραξαν πέντε ληστείες σε βάρος επαγγελματιών οδηγών ταξί, από την 1η Μαρτίου ως τις 6 Ιουλίου 2025.
Τα μέλη συμμορίας, προσποιούμενοι τους πελάτες, αναζητούσαν ταξί που έβρισκαν διαθέσιμα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και ζητούσαν μεταφορά σε απομονωμένες περιοχές περιμετρικά οικισμού των Διαβατών, ενώ παράλληλα κατά τη διαδρομή, επιδείκνυαν καλή διαγωγή, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των οδηγών.
Στο σημείο αποβίβασης ανέμεναν γνωστά τους άτομα, τα οποία, στο πλαίσιο ενέδρας, αιφνιδίαζαν τον οδηγό και αφού προσέγγιζαν περιμετρικά το όχημα, με απειλή βίας ή αιχμηρών αντικειμένων άνοιγαν τις πόρτες προκαλώντας του σύγχυση και αφαιρούσαν διάφορα αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά. Μάλιστα σε περίπτωση αντίδρασης των παθόντων, ασκούσαν σωματική βία και εκσφενδόνιζαν πέτρες εναντίον τους.
Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των παθόντων.
Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι δρούσαν με διαφορετική σύνθεση, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες αναγνώρισης και εντοπισμού τους.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σε βάρος των γονέων τους.
Μετά την απολογία του στον ανακριτή ο ανήλικος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 16χρονος, μαζί με ακόμα τρεις ανήλικους, των οποίων τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί, διέπραξαν πέντε ληστείες σε βάρος επαγγελματιών οδηγών ταξί, από την 1η Μαρτίου ως τις 6 Ιουλίου 2025.
Τα μέλη συμμορίας, προσποιούμενοι τους πελάτες, αναζητούσαν ταξί που έβρισκαν διαθέσιμα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και ζητούσαν μεταφορά σε απομονωμένες περιοχές περιμετρικά οικισμού των Διαβατών, ενώ παράλληλα κατά τη διαδρομή, επιδείκνυαν καλή διαγωγή, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των οδηγών.
Στο σημείο αποβίβασης ανέμεναν γνωστά τους άτομα, τα οποία, στο πλαίσιο ενέδρας, αιφνιδίαζαν τον οδηγό και αφού προσέγγιζαν περιμετρικά το όχημα, με απειλή βίας ή αιχμηρών αντικειμένων άνοιγαν τις πόρτες προκαλώντας του σύγχυση και αφαιρούσαν διάφορα αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά. Μάλιστα σε περίπτωση αντίδρασης των παθόντων, ασκούσαν σωματική βία και εκσφενδόνιζαν πέτρες εναντίον τους.
Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των παθόντων.
Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι δρούσαν με διαφορετική σύνθεση, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες αναγνώρισης και εντοπισμού τους.
Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σε βάρος των γονέων τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα - Ανάμεσά τους συνεργάτες των Reuters, AP και Al Jazeera
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα