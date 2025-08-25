Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα Νοσοκομείο Δημοσιογράφοι Al Jazeera Ισραήλ Επιδρομή βομβαρδισμός Νεκροί

Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι - Δείτε βίντεο

Ανάμεσα στα θύματα είναι δημοσιογράφοι του Reuters και του Associated Pressκαι ένας εικονολήπτης του Al Jazeera – Το νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιουνίς έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο

Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή επιδρομή σε νοσοκομείο στη Γάζα, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι - Δείτε βίντεο
UPD: 268 ΣΧΟΛΙΑ
Σφοδρή αεροπορική επιδρομή έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς. Ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγονται και δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, σημειώθηκαν δύο διαδοχικές επιθέσεις. Η πρώτη στόχευσε τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που ασθενοφόρα και διασώστες προσπαθούσαν να ανασύρουν τραυματίες και νεκρούς. Οι αρχές της Γάζας έκαναν λόγο για «πολλά θύματα».



Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα και πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων διέταξε έρευνα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: «Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF».

Το νοσοκομείο Νάσερ, που βρίσκεται στη Χαν Γιούνις, έχει αντέξει επιθέσεις και βομβαρδισμούς στη διάρκεια σχεδόν δύο ετών πολέμου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο νοσοκομείο βρίσκεται στο στόχαστρο. Τον περασμένο Ιούνιο, ισραηλινή επιδρομή είχε στοιχίσει τη ζωή σε τρία άτομα, με το Ισραήλ τότε να υποστηρίζει ότι επρόκειτο για «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον μαχητών της Χαμάς.



Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, ένας από τους δικούς του συνεργάτες, ο εικονολήπτης Μοχάμεντ Σαλάμεχ, είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Instagram, το δίκτυο επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Παράλληλα, μετέδωσε ότι συνολικά τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στην επίθεση.



Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται και δημοσιογράφος που εργαζόταν για το διεθνές πρακτορείο Reuters, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Τη ζωή του έχασε και μια freelance δημοσιογράφος που εργαζόταν για το Associated Press.


Οι ειδήσεις σήμερα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκλεισε ραντεβού με γαστρεντερολόγο on air - «Οι περισσότερες αρνητικές κριτικές για το ΕΣΥ προέρχονται από σκοπιμότητες»

Σύρραξη στον αγώνα μπάσκετ Αργεντινή - Δομινικανή Δημοκρατία - Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες μετά το τέλος, δείτε βίντεο

Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι
UPD: 268 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης