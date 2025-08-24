Πάτμος: Δείτε τι έβγαλαν οι Εκθέσεις αυτοψίας του Λιμενικού για τα λύματα - Αναλαμβάνει ο εισαγγελέας
Οι αυτοψίες από το Λιμενικό και την Περιφέρεια που πιστοποίησαν ότι τόνοι ανεπεξέργαστων λυμάτων ρίχνονται στη θάλασσα πολύ κοντά στη μονάδα αφαλάτωσης - Ο δήμαρχος δικαιολόγησε το καφέ νερό που τρέχει στις βρύσες επικαλούμενος το απαρχαιωμένο δίκτυο
Τη Δευτέρα ξεκινά η προκαταρκτική που έχει διατάξει η Εισαγγελία Δωδεκανήσων για την πολύχρονη διακοπή της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και την ποιότητα του νερού στην Πάτμο, μετά τις εικόνες ντροπής με βρύσες που βγάζουν... καφέ νερό με έντονη οσμή. Το πρωί της Δευτέρας πρόκειται να πιάσει δουλειά και το εξειδικευμένο συνεργείο της ΕΥΔΑΠ που ταξιδεύει απόψε για το νησί.
Στόχος της ΕΥΔΑΠ, που ευαισθητοποιήθηκε μετά από το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος για την άθλια εικόνα στην Πάτμο στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου ενώ δεν είχε καμία όχληση για βοήθεια από τον Δήμο, είναι να λειτουργήσει άμεσα η πρωτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων προκειμένου να σταματήσει η απόρριψή τους μέσω της υπερχείλισης στη θάλασσα, ώστε σε δεύτερο στάδιο - και αφού γίνει η προμήθεια των κατάλληλων μεμβρανών - να λειτουργήσει και η δευτεροβάθμια, δηλαδή η τελική επεξεργασία των λυμάτων.
Εκτός των άλλων, οι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ θα πάρουν δείγματα και από το δίκτυο ύδρευσης του νησιού, καθώς οι εικόνες με το «καφέ νερό» που τρέχει σε βρύσες της Πάτμου δεν μπορούν να δικαιολογηθούν μόνον από το απαρχαιωμένο δίκτυο, το οποίο επικαλείται σε συνεντεύξεις του ο δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης.
Στις 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού όπως και στη θάλασσα στο σημείο εκβολής του, στην περιοχή Χοχλακά, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενόψει της προκαταρκτικής έρευνας που διέταξε η Εισαγγελία Δωδεκανήσων. Είχε προηγηθεί αυτοψία του Λιμενικού, στις αρχές Αυγούστου - και αποστολή φωτογραφικού υλικού με ανεπεξέργαστα λύματα στη θάλασσα σε όλους τους αρμοδίους Φορείς.
Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν τα ερωτηματικά για την στάση της Δημοτικής Αρχής: Ο δήμαρχος ζητούσε και τα ρέστα από εκείνους που ανησυχούν για την ποιότητα του νερού, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καταγγελίες για ανεξέλεγκτη απόρριψη βοθρολυμάτων - μιας και ο βιολογικός δεν λειτουργεί και μόνον ένα μέρος του νησιού είναι ενταγμένο σε δίκτυο αποχέτευσης.
Ερωτήματα τίθενται και για την πολύμηνη ολιγωρία του Δήμου να αναζητήσει συνδρομή ώστε να επαναλειτουργήσει η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων - όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ΕΥΔΑΠ που έχει την σχετική τεχνογνωσία παρενέβη με κυβερνητική εντολή μετά από τα δημοσιεύματα για τις άθλιες εικόνες στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού. Παράλληλα, παραμένει ως ερώτημα κατά πόσον εξακολουθεί ο Δήμος Πάτμου να πληρώνει για την συντήρηση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού από την στιγμή που δεν λειτουργεί...
