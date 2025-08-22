Εκτός λειτουργίας ο Βιολογικός στην Πάτμο: Λύματα καταλήγουν στη θάλασσα και στις βρύσες σπιτιών και αυλών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μεγάλο το πρόβλημα ρύπανσης στο νησί εν μέσω της τουριστικής σεζόν - Τι καταγγέλλουν κάτοικοι, ποιες ενέργειες έχουν γίνει έως τώρα - Έντονη δυσοσμία και τεράστιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία