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Μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Παιδείας μέσω ΑΣΕΠ, πότε σταματούν οι αιτήσεις για την 2ΓΒ/2026
Μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Παιδείας μέσω ΑΣΕΠ, πότε σταματούν οι αιτήσεις για την 2ΓΒ/2026
Στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι υποψήφιοι του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ
Μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Παιδείας προβλέπει, μεταξύ άλλων, η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 4.747 μόνιμων θέσεων στο δημόσιο από όσους συμμετέχουν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.
Αναλυτικά, η προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, από υποψήφιους όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό που διεξήχθη πέρσι το καλοκαίρι.
Σημειώνεται ότι για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία Β’ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).
Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη και υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε Γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Μάιο 2026 και 2025).
Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το ΦΕΚ της 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ
Αναλυτικά, η προκήρυξη προβλέπει την πλήρωση 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, από υποψήφιους όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό που διεξήχθη πέρσι το καλοκαίρι.
Σημειώνεται ότι για την αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία Β’ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, δεν απαιτείται παράβολο. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).Επισημαίνεται ότι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών και των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι στην 1Γ/2025 (Α΄ στάδιο).
Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη και υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00 το μεσημέρι.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε Γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Μάιο 2026 και 2025).
Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το ΦΕΚ της 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ
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