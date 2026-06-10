Ρόδος: Νεκρός 70χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Τροχαίο Μηχανή

Ρόδος: Νεκρός 70χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, συνέλαβαν τον 20χρονο εμπλεκόμενο οδηγό, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται

Ρόδος: Νεκρός 70χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην οδό Ηρακλειδών.

Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ., που οδηγούσε 20χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατό του. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο οδηγό, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.
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