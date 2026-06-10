Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ρόδος: Νεκρός 70χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Ρόδος: Νεκρός 70χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, συνέλαβαν τον 20χρονο εμπλεκόμενο οδηγό, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην οδό Ηρακλειδών.
Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ., που οδηγούσε 20χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατό του. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο οδηγό, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.
Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ., που οδηγούσε 20χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατό του. Οι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου, συνέλαβαν τον εμπλεκόμενο οδηγό, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου, διενεργεί η Τροχαία Ρόδου.
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