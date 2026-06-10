Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Κεραυνοί στα ηπειρωτικά, ήλιος στα νησιά, πέφτει η θερμοκρασία από Παρασκευή: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Κεραυνοί στα ηπειρωτικά, ήλιος στα νησιά, πέφτει η θερμοκρασία από Παρασκευή: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Πού αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά
Μπόρες με αρκετούς κεραυνούς στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στα νησιά και πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια αυτό είναι το καιρικό μοτίβο που θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες, με την αστάθεια να επιμένει κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές θα κυμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο το πεδίο των ανέμων θα είναι γενικά εξασθενημένο.
Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται τοπικές και πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Το Σαββατοκύριακο, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει, ενώ οι βροχές θα είναι πιο περιορισμένες. Παράλληλα τα μελτέμια θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.
Πιο αναλυτικά, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, η ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές θα κυμανθεί γύρω στους 30 με 31 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο το πεδίο των ανέμων θα είναι γενικά εξασθενημένο.
Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται τοπικές και πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρεςΤην Πέμπτη, η αστάθεια θα διατηρηθεί στις ηπειρωτικές περιοχές, ενώ την Παρασκευή φαίνεται να εντείνεται. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να σημειώνει πτώση.
Το Σαββατοκύριακο, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει, ενώ οι βροχές θα είναι πιο περιορισμένες. Παράλληλα τα μελτέμια θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.
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