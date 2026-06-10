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Ρόδος: Για ένα τσιγάρο φέρεται να σκότωσε τον 63χρονο με μαχαιριά στον λαιμό μετά από καβγά ο 55χρονος
Ρόδος: Για ένα τσιγάρο φέρεται να σκότωσε τον 63χρονο με μαχαιριά στον λαιμό μετά από καβγά ο 55χρονος
Οι Αρχές εξετάζουν το ιστορικό του κατηγορούμενου που έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρείο της Λέρου
Μια ασήμαντη διαφωνία φέρεται να ήταν η αφορμή για το φονικό στη Ρόδο, όπου ένας 63χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από μαχαιριά στον λαιμό μέσα στον κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.
Όπως έχει γίνει γνωστό, το αιματηρό περιστατικό αποκαλύφθηκε χθες.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα dimokratiki.gr, ως δράστης φέρεται ένας 55χρονος ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος είχε παραχωρήσει χώρο διαμονής στον 63χρονο, με τους δύο άνδρες να διαμένουν στο ίδιο κτίριο.
Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 19:50 το απόγευμα από το ΕΚΑΒ για την ύπαρξη νεκρού άνδρα στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 63χρονο νεκρό με τραύμα στον λαιμό, καθώς και τον 55χρονο με αίματα στα χέρια.
Το πλήγμα στον λαιμό αποδείχθηκε θανατηφόρο. Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο 63χρονος ήταν ήδη νεκρός.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιστορικό του 55χρονου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρείο της Λέρου. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το τελευταίο διάστημα σκεφτόταν να βλάψει τον εαυτό του, ενώ υποστήριξε ότι δεν θυμάται με ακρίβεια όλες τις λεπτομέρειες του περιστατικού.
Ο 55χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.
Όπως έχει γίνει γνωστό, το αιματηρό περιστατικό αποκαλύφθηκε χθες.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα dimokratiki.gr, ως δράστης φέρεται ένας 55χρονος ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος είχε παραχωρήσει χώρο διαμονής στον 63χρονο, με τους δύο άνδρες να διαμένουν στο ίδιο κτίριο.
Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 19:50 το απόγευμα από το ΕΚΑΒ για την ύπαρξη νεκρού άνδρα στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 63χρονο νεκρό με τραύμα στον λαιμό, καθώς και τον 55χρονο με αίματα στα χέρια.
Η ασήμαντη αφορμή για το φονικόΣύμφωνα με την κατάθεση του φερόμενου ως δράστη, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 63χρονος ζήτησε ακόμη ένα τσιγάρο, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη λάβει δύο. Ο 55χρονος υποστήριξε ότι εκείνη τη στιγμή καθάριζε πατάτες και κρατούσε μαχαίρι, με το οποίο φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα έπειτα από έντονη λογομαχία.
Το πλήγμα στον λαιμό αποδείχθηκε θανατηφόρο. Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο 63χρονος ήταν ήδη νεκρός.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιστορικό του 55χρονου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρείο της Λέρου. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το τελευταίο διάστημα σκεφτόταν να βλάψει τον εαυτό του, ενώ υποστήριξε ότι δεν θυμάται με ακρίβεια όλες τις λεπτομέρειες του περιστατικού.
Ο 55χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.
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