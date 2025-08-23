bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Κρήτη: Στην ΜΕΘ τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια του ΕΓΟΗ μετά τη φωτιά στο γήπεδο
Κρήτη: Στην ΜΕΘ τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια του ΕΓΟΗ μετά τη φωτιά στο γήπεδο
Μια γυναίκα και ένας άνδρας υπέστησαν εγκαύματα
Με σοβαρά εγκαύματα και διασωληνωμένοι στην ΜΕΘ νοσηλεύονται η γυναίκα και ο άνδρας που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, την ώρα που ξέσπασε φωτιά το βράδυ της Παρασκευής.
Οι φλόγες ξέσπασαν στον χώρο των αποδυτηρίων του γηπέδου, μέσα στον οποίο βρίσκονταν τα δυο άτομα, που εγκλωβίστηκαν και υπέστησαν εγκαύματα.
Στον τόπο του συμβάντος έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 5 οχήματα και 12 υπαλλήλους καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Τα δύο άτομα ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η Πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Σήμερα η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Οι φλόγες ξέσπασαν στον χώρο των αποδυτηρίων του γηπέδου, μέσα στον οποίο βρίσκονταν τα δυο άτομα, που εγκλωβίστηκαν και υπέστησαν εγκαύματα.
Στον τόπο του συμβάντος έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 5 οχήματα και 12 υπαλλήλους καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Τα δύο άτομα ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η Πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
Ειδήσεις σήμερα:
Μειωθήκαμε κατά 500.000 άτομα, καταρρέουν οι γεννήσεις - Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα
Στη φυλακή θα παραμείνουν τα αδέρφια Μενέντεζ που καταδικάστηκαν για τον φόνο των γονιών τους το 1989
Σήμερα η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα