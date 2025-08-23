Κρήτη: Στην ΜΕΘ τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια του ΕΓΟΗ μετά τη φωτιά στο γήπεδο
Μια γυναίκα και ένας άνδρας υπέστησαν εγκαύματα

Με σοβαρά εγκαύματα και διασωληνωμένοι στην ΜΕΘ νοσηλεύονται η γυναίκα και ο άνδρας που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, την ώρα που ξέσπασε φωτιά το βράδυ της Παρασκευής.

Οι φλόγες ξέσπασαν στον χώρο των αποδυτηρίων του γηπέδου, μέσα στον οποίο βρίσκονταν τα δυο άτομα, που εγκλωβίστηκαν και υπέστησαν εγκαύματα.

Στον τόπο του συμβάντος έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 5 οχήματα και 12 υπαλλήλους καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα δύο άτομα ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η Πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.


