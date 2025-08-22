bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Δορυφορικά δεδομένα αποκαλύπτουν: Σημαντική αύξηση θερμοκρασίας εδάφους μετά τις πυρκαγιές σε Κάτω Αχαΐα και Πάτρα
Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται πως έχει ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία της περιοχής, οδηγώντας σε σημαντική επιφανειακή θέρμανση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αστεροσκοπείου Αθηνών
Δορυφορικά δεδομένα καταδεικνύουν πως η καταστροφή δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς συνεπάγεται με σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών που δημοσιεύει δεδομένα για τις φωτιές σε Κάτω Αχαΐα και Πάτρα.
Αναλύοντας δεδομένα από τον δορυφόρο Landsat-9, το Αστεροσκοπείο κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι τιμές της θερμοκρασίας εδάφους εντός των ορίων της καμμένης έκτασης στις 20 Αυγούστου εμφανίζονται αυξημένες έως και 10-12°C σε σύγκριση με τις αντίστοιχες, πριν την πυρκαγιά στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας και έως 8-10°C πάνω στην περιοχή της Πάτρας. Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται πως έχει ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία της περιοχής, οδηγώντας σε σημαντική επιφανειακή θέρμανση, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
«Τα δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, όπως αυτά που παρέχει ο δορυφόρος Landsat-9, προσφέρουν τη δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής της θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους. Αυτά τα δεδομένα αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές, στο μικροκλίμα μιας περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανέλυσε δορυφορικά δεδομένα από δύο διαδοχικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: 27 Ιουλίου 2025, πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας, και 20 Αυγούστου 2025, λίγες μέρες μετά τις πυρκαγιές. Η σύγκριση μεταξύ των δύο ημερομηνιών αποκαλύπτει θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης του 1-2°C σε πολλές περιοχές, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε φυσικές διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών.
Όπως φαίνεται και στο σχετικό χάρτη, εντός των ορίων της καμένης έκτασης, οι τιμές της θερμοκρασίας εδάφους στις 20 Αυγούστου 2025 εμφανίζονται αυξημένες έως και 10-12°C σε σύγκριση με τις αντίστοιχες, πριν την πυρκαγιά στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, και έως 8-10°C πάνω στην περιοχή της Πάτρας. Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται πως έχει ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία της περιοχής, οδηγώντας σε σημαντική επιφανειακή θέρμανση.
Υπενθυμίζεται ότι οι μετρήσεις αφορούν τη θερμοκρασία επιφάνειας του εδάφους. Ωστόσο, είναι εύλογο να αναμένει κανείς αντίστοιχες -έστω και μικρότερης έντασης- διαφορές και στη θερμοκρασία του αέρα κοντά στην επιφάνεια.
Συμπερασματικά, τα δορυφορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η καταστροφή της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς συνεπάγεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους, με πιθανές επιπτώσεις στο μικροκλίμα, και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία της περιοχής».
