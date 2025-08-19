Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τροχαίο με 16χρονο αναβάτη μηχανής στο Αγρίνιο - Ο ανήλικος τραυματίστηκε στο κεφάλι
Τροχαίο με 16χρονο αναβάτη μηχανής στο Αγρίνιο - Ο ανήλικος τραυματίστηκε στο κεφάλι
Ο 16χρονος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας
Τροχαίο ατύχημα με έναν 16χρονο να τραυματίζεται στο κεφάλι σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή Λεπενού του Αγρινίου.
Κατά την ίδια πηγή, όλα συνέβησαν όταν η μηχανή στην επέβαινε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.
Αρχικά ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με τραύμα στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή Λεπενού του Αγρινίου.
Κατά την ίδια πηγή, όλα συνέβησαν όταν η μηχανή στην επέβαινε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.
Αρχικά ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με τραύμα στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα