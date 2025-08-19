Τροχαίο με 16χρονο αναβάτη μηχανής στο Αγρίνιο - Ο ανήλικος τραυματίστηκε στο κεφάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Μηχανή Τροχαίο ατύχημα Τροχαίο

Τροχαίο με 16χρονο αναβάτη μηχανής στο Αγρίνιο - Ο ανήλικος τραυματίστηκε στο κεφάλι

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πάτρας

Τροχαίο ατύχημα με έναν 16χρονο να τραυματίζεται στο κεφάλι σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη, τα ξημερώματα στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή Λεπενού του Αγρινίου.

Κατά την ίδια πηγή, όλα συνέβησαν όταν η μηχανή στην επέβαινε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Αρχικά ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με τραύμα στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.

