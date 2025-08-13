ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το συγκινητικό ευχαριστώ του Κώστα Σαμαρά μετά την κηδεία της αδελφής του

Η ανάρτηση του γιου του Αντώνη Σαμαρά στα social media

Δύο ημέρες μετά το τελευταίο αντίο στην αδελφή του, Λένα Σαμαρά, ο Κώστας Σαμαράς δημοσίευσε ένα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειάς του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τόνισε ότι η στήριξη και τα λόγια συμπαράστασης που δέχτηκαν τους άγγιξαν βαθιά.

Όπως ανέφερε: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά!».

