Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
Διαβάστε όλον τον συγκινητικό αποχαιρετισμό του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του Λένα - «Κουράγιο πρόεδρε» είπαν στον πρώην πρωθυπουργό όταν έφτασε στο Α΄ Νεκροταφείο - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ράγισε καρδιές το τελευταίο αντίο του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στην κόρη του Λένα Σαμαρά, στον επικήδειό του κατά την εξόδιο ακολουθία στο ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α΄ Νεκροταφείο, όταν μίλησε για την πιο δύσκολη στιγμή που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, να αποχαιρετά το παιδί του.
Μίλησε για τον χαρακτήρα της Λένας, την προσφορά της, την χωρίς αντάλλαγμα αγάπη που σκορπούσε στους γύρω της και δεν παρέλειψε να ευχαιρστήσει όλους όσοι αυτές τις μέρες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προσπάθησαν να στηρίξουν την οικογένειά του στο βαρύ της πένθος.
Καταλήγωντας ο Αντώνης Σαμαράς ευχαρίστησε το Θεό για το δώρο που τους χάρησε, το δώρο της υπάρξης της Λένας στη ζωή τους, έστω και αν αυτό κράτησε μόλις 34 χρόνια.
Ολόκληρος ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του Λένα έχει ως εξής:
«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα' μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο "σ' αγαπώ" το δικό της. Δίπλα στο "να προσέχεις μπαμπά" το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου προσέφερνε, χωρίς αντάλλαγμα» είπε ο Αντώνης Σαμαράς.
«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι' αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!» κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός για την αδικοχαμένη κόρη του.
Ο Αντώνης Σαμαράς έφτασε στο Α Νεκροταφείο με τον γιο του Κωνσταντίνο, ενώ νωρίτερα συντετριμμένη είχε φτάσει η σύζyγός του, Γεωργία
Ο πρώην πρωθυπουργός έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν στο Α΄ Νεκροταφείο, ενώ ακούστηκαν φωνές να του λένε «κουράγιο πρόεδρε».
