Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - «Μαζί της θα είμαστε, δίπλα στο φως της» είπε στον αποχαιρετισμό του ο πατέρας της
Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - «Μαζί της θα είμαστε, δίπλα στο φως της» είπε στον αποχαιρετισμό του ο πατέρας της
Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού και πλήθος συγγενών και φίλων αποχαιρέτησαν τη Λένα Σαμαρά που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη - Συγκλόνισε στον επικήδειο ο πατέρας της, Αντώνης - Οι πολιτικοί που έδωσαν το «παρών»
Το ύστατο «αντίο» είπαν σήμερα το μεσημέρι η οικογένειά του Αντώνη Σαμαρά, μαζί με πλήθος συγγενών και φίλων, στην 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού, Λένα που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη.
Η κηδεία της έγινε στο Α' Νεκροταφείο, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να παρηγορήσουν τον Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγο και τον γιο του, τόσο κατά την άφιξη όσο και στην έξοδό τους από τον ναό των Αγίων Θεοδώρων, που τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία. «Κουράγιο», «είμαστε μαζί σου» ήταν μερικά από τα λόγια προς τον πρώην πρωθυπουργό.
«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι' αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!» πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.
Παράλληλα, τον ανάρτησε και στον λογαριασμό του στο Facebook...
Η σορός της Λένας Σαμαρά στο λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία λίγο μετά τις 13:40 ακολουθούμενη από τον πατέρα της, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο.
Στην κηδεία της Λένας Σαμαρά ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Λουκάς Παπαδήμος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Στέργιος Καλπάκης και οι Νίνα Κασιμάτη, Συμεών Κεδίκογλου και Γιάννης Ματζουράνης, η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχεδόν όλοι οι υπουργοί, βουλευτές από όλα τα κόμματα, φίλοι, γνωστοί και πολίτες.
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά
Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει
Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
Η κηδεία της έγινε στο Α' Νεκροταφείο, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν να παρηγορήσουν τον Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγο και τον γιο του, τόσο κατά την άφιξη όσο και στην έξοδό τους από τον ναό των Αγίων Θεοδώρων, που τελέστηκε η νεκρώσιμη ακολουθία. «Κουράγιο», «είμαστε μαζί σου» ήταν μερικά από τα λόγια προς τον πρώην πρωθυπουργό.
Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνιαΣυγκλονιστικά ήταν τα λόγια του πρώην πρωθυπουργού για την κόρη του στην επικήδεια ομιλία του. «Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο "σ' αγαπώ" το δικό της. Δίπλα στο "να προσέχεις μπαμπά" το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερε, χωρίς αντάλλαγμα» είπε αρχικά ο κ. Σαμαράς.
«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσο πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε; Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε. Γι' αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο… Καλό ταξίδι Λενάκο μου!» πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.
Παράλληλα, τον ανάρτησε και στον λογαριασμό του στο Facebook...
Η σορός της Λένας Σαμαρά στο λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία λίγο μετά τις 13:40 ακολουθούμενη από τον πατέρα της, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο.
Στην κηδεία της Λένας Σαμαρά ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Λουκάς Παπαδήμος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Στέργιος Καλπάκης και οι Νίνα Κασιμάτη, Συμεών Κεδίκογλου και Γιάννης Ματζουράνης, η Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχεδόν όλοι οι υπουργοί, βουλευτές από όλα τα κόμματα, φίλοι, γνωστοί και πολίτες.
Δείτε φωτογραφίες:
Η κηδεία της Λένας Σαμαρά
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτο ατύχημα σε λούνα παρκ στην Αγγλία: Παιχνίδι σταμάτησε στον αέρα - Κόσμος κρέμονταν ανάποδα για 20 λεπτά
Αδιανόητο περιστατικό στην Αυστρία: Άντρας κρεμάστηκε έξω από τρένο που βρισκόταν εν κινήσει για να καπνίσει
Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς στον επικήδειο για την κόρη του: Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα